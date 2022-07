Dado Ruvic/Reuters - 28/10/2021 Facebook, Instagram e WhatsApp são aplicativos controlados pela Meta, de Mark Zuckerberg

A Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou nesta segunda-feira, 18, um guia para ajudar pais e mães a conversarem abertamente com crianças e adolescentes sobre fotos íntimas — também conhecidas na web como “nudes”.

Para a companhia, é importante falar com os jovens sobre as consequências de se enviar as fotos íntimas com abordagem completa.

Além disso, consentimento é um dos focos do guia: “Se falarmos sobre os perigos de enviar imagens íntimas, estamos dizendo aos adolescentes que compartilham sem consentimento que eles não estão fazendo nada de errado”, diz a empresa no guia. “Outros adolescentes que ouvem o que aconteceu podem ficar mais propensos a culpabilizar a vítima do que a pessoa que compartilhou.”

Culpabilização da vítima, continua a Meta, é um dos motivos pelos quais se deve continuar pedindo que não sejam compartilhadas fotos íntimas entre jovens e o motivo pelo qual não se deve assustá-los com as consequências. “Ambos encorajam os adolescentes a culpar quem envia, e não quem compartilha (sem consentimento).”

Apesar do guia, a Meta diz que pesquisadores do Canadá concluíram que somente um em cada dez jovens enviam nudes. “A boa notícia é que a pesquisa mostra que muito menos adolescentes compartilham as imagens íntimas do que você pensa”, afirma a empresa, sem citar o estudo a que se refere.

As dicas foram publicadas na central familiar do Instagram, um dos aplicativos favoritos das crianças e adolescentes no mundo.

Dicas para falar sobre ‘nudes’ com jovens

1. Nudes não são comuns, por mais comum que eles possam achar. Diga que não é verdade que “todos estão fazendo”;

2. Diga para nunca pressionar alguém a enviar fotos íntimas;

3. Fotos recebidas sem consentimento devem ser deletadas imediatamente e quem recebeu deve avisar para não enviar novamente;

4. Caso as fotos íntimas sem consentimento continuem chegando, o jovem deve procurar uma autoridade ou um tutor de confiança para falar sobre o episódio;

E quando os nudes são com consentimento?

Aqui, o Facebook dedica-se a consentimento, quando a foto é pedida e a pessoa concorda em enviar. A empresa frisa que as imagens recebidas não saiam do que foi combinado, isto é, compartilhadas com desconhecidos, como amigos de quem recebeu ou grupos na internet.

“Quando alguém envia uma imagem íntima, essa pessoa confia no outro para que seja mantida em privado”, afirma o Facebook. “Compartilhá-la com uma pessoa trai essa confiança.”

1. Jovens deve ser encorajados a responder as seguintes perguntas: a pessoa na foto quer que essa imagem seja compartilhada?, houve permissão do dono da foto para compartilhamento com estranhos?, como o jovem se sentiria caso fosse ele?;

2. Se não há certeza sobre se pode ser compartilhada a foto com outros, avise que o conteúdo não deve ser replicado para mais ninguém;

3. Caso o adolescente diga que “não faz diferença compartilhar, porque todos já viram”, avise que a pessoa na foto é machucada toda vez que o material é visto — não importa se “é a primeira pessoa ou a centésima a compartilhar”;

4. Não use “meninos vão ser sempre meninos” ou “a menina deveria saber” como desculpa. O culpado é quem compartilhou sem consentimento;