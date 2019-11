Divulgação/Facebook Facebook anuncia nova logomarca

O Facebook divulgou, nesta segunda-feira (4), o nova logotipo que deve unir a identidade visual da empresa, detendora também de aplicativos como Instagram e Whatsapp. O logotipo diz apenas 'Facebook' em uma fonte genérica. Um GIF mostra o texto em diferentes cores para representar as diferentes marcas — azul para o próprio Facebook, verde para o Whatsapp e rosa para o Instagram.

O logotipo, que substitui o tradicional quadrado azul com um f branco dentro, deve começar a ser usada nas próximas semanas. O Facebook já havia anunciado que começaria a usar a menção ao Facebook nos demais aplicativos pertencentes à empresa. De acordo com a empresa, a inclusão tem como objetivo permitir que os usuários saibam que os produtos da marca compartilham infraestrutura e são criados pela mesma equipe de desenvolvedores. "As pessoas deveriam saber quais companhias fazem os produtos que elas usam", escreveu Antonio Lucio, chefe de marketing do Facebook.

Há quinze anos, o Facebook usa o símbolo da rede social para representar a companhia como um todo. Mas, com a expansão da marca, a empresa sentiu necessidade de se distinguir da rede social. O novo logotipo usa design minimalista com o objetivo de "diferenciar as identidades visuais da empresa e do aplicativo", disse o Facebook.

Ao mesmo tempo, a mudança soa como uma tentativa de preservar os demais produtos da marca das controvérsias nas quais a rede social pioneira se envolveu. A empresa, por sua vez, defende que a mudança é explicada pela busca por maior transparência na relação com o usuário.