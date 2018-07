O Facebook lançou nesta segunda-feira, 3, a ferramenta "markeplace", que permite que usuários da rede social vendam e compram objetos entre si. Este novo recurso coloca a empresa de Mark Zuckerberg como concorrente direto de outras plataformas de vendas online, como a americana Craiglist, além de se tornar uma alternativa a sites como eBay e Mercado Livre.

O Facebook disse que esta nova ferramenta deve formalizar o que alguns membros já faziam nos grupos da rede social há anos, quando pessoas realizam transações entre elas de toda uma variedade de objetos.

"O Facebook está onde as pessoas se conectam, e nos últimos anos mais pessoas estão utilizando o Facebook para se conectar de outra maneira: comprando e vendendo umas das outras", disse a gerente de produto, Mary Ku, em uma postagem no blog oficial. "Essa atividade começou em grupos no Facebook e tem crescido substancialmente. Mais de 450 milhões de pessoas visitam grupos de compra e venda todos os meses - de famílias de um bairro específico a colecionadores ao redor do mundo."

Na prática, a pessoa publicará no seu perfil o que está vendendo. Os amigos e pessoas próximas a ela poderão ver o anúncio e entrar em contato — basta pesquisar o nome do objeto na barra de busca, caso esteja procurando algo específico. Usuários ainda poderão ajustar a sua localização e procurar itens ou categorias específicas, tais como roupas, utensílios domésticos ou eletrônicos.

O novo recurso estará disponível para usuários de Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia nos próximos dias no aplicativo da rede social para iPhone e Android. Nos próximos meses, o marketplace deve chegar a outros países e vai ganhar uma versão para navegadores.