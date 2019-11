Facebook Facebook Pay foi lançado nos EUA

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 12, que lançará um novo serviço de pagamento. O Facebook Pay ajudará a fazer transações financeiras nas diferentes plataformas de mídia social da companhia, incluindo WhatsApp, Instagram, Messenger e o próprio Facebok.

O Facebook Pay será lançado no Facebook e Messenger nesta semana apenas nos EUA. A empresa afirma que o serviço permite que usuários transfiram dinheiro ou façam pagamentos, e funcionará com diferentes bandeiras de cartões de crédito e débito, além do PayPal.

A empresa se apressou em dizer que o novo serviço utiliza estruturas financeiras já existentes, e não está conectado ao projeto da moeda digital libra, apresentado pela companhia em maio. A empresa vem sendo amplamente criticada pelo libra por autoridades e reguladores dos EUA e da Europa, o que acabou forçando a saída de parceiros importantes recentemente.

Como segurança, o Facebook Pay terá a opção de adicionar um PIN ou usar biometria em seus smartphones, incluindo identificação facial para segurança. O Facebook disse que o serviço coletará informações do usuário, como métodos de pagamento, datas, detalhes de contato e cobrança quando uma transação for feita e que usará os dados para vender anúncios direcionados aos usuários - é uma abordagem diferente da prometida em relação à libra, que falava em transações anônimas e barrava vender dados para anunciantes.

"O Facebook Pay é parte do nosso trabalho constante de tornar o comércio mais conveniente, acessível e seguro para as pessoas em nossos aplicativos", diz Deborah Liu, vice-presidente de marketplace e comércio da empresa. Ainda não está claro se a ferramenta será lançada fora dos EUA. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS