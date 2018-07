Facebook Por enquanto, aplicativo está disponível apenas nos Estados Unidos e para os smartphones da Apple

O Facebook lançou nesta segunda-feira, 4, o Messenger Kids, um aplicativo de mensagens instantâneas voltado para o público infantil. O app poderá ser usado por crianças menores de 13 anos, o que pode expandir o público da maior rede social do mundo – hoje, o Facebook não permite perfis de usuários menores de 13 anos.

Além disso, o novo aplicativo pode fazer o Facebook ser popular de novo com os adolescentes, que nos últimos anos têm preferido redes sociais como Snapchat, e Musical.ly. Outro ponto importante do Messenger Kids, diz a empresa, é que os pais terão controle completo do que os filhos veem e com quem conversam.

Hoje, já existe um punhado de outros aplicativos que as crianças podem usar com o consentimento dos pais, e as crianças podem se comunicar entre si usando mensagens de texto em celulares.

O Facebook disse que uma pesquisa com 1.200 pais e especialistas em segurança e desenvolvimento infantil mostrou que crianças jovens já estavam usando a tecnologia regularmente – mas em aplicativos para adolescentes e adultos, fazendo pais temerem que seus filhos estivessem se comunicando com estranhos.

Ao mesmo tempo, os pais estavam dispostos a deixar que seus filhos de 6 a 12 anos usassem redes sociais, desde que existisse um controle parental rigoroso. O Facebook Messenger Kids exige que os pais criem uma conta e aprovem os contatos dos filhos.

“Há realmente uma lacuna no mercado por um aplicativo de mensagens para crianças que também dê controle aos pais”, disse a porta-voz do Facebook Lauren Svensson. “Vamos ver como as crianças usam esses espaços e isso nos permitirá adicionar atualizações em futuras versões conforme necessário”.

O aplicativo é controlado pela conta do Facebook de um adulto, que permite que filhos usem bate-papo em vídeo e enviem fotos, vídeos ou mensagens de texto para amigos aprovados.

O lançamento ainda é um teste: por enquanto, o aplicativo só está disponível nos Estados Unidos e nos sistemas operacionais da Apple. Segundo Svensson, do Facebook, o aplicativo ficou 18 meses em desenvolvimento.