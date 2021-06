Dado Ruvic/Reuters Facebook entra no mercado de newsletters para competir com Substack e Twitter

O Facebook lançou nesta terça-feira, 29, o Bulletin, uma plataforma autônoma que permite aos produtores de artigos ou podcasts monetizarem o conteúdo produzido por meio de newsletters. Inicialmente, a plataforma contará apenas com escritores dos Estados Unidos convidados pela empresa, mas deverá abrir espaço para produtores de conteúdo de outras partes do mundo após período de teste.

Parte do conteúdo do Bulletin estará disponível gratuitamente para o público, mas poderá também ser destinado apenas a assinantes, que também terão acesso a recursos extras, como grupos do Facebook. O produto já era esperado há alguns meses e, de acordo com Mark Zuckerberg, presidente executivo da empresa, é “uma resposta ao que está acontecendo no ecossistema da mídia”.

A ferramenta chega para competir com o Substack, plataforma que ajuda escritores a venderem assinaturas de e-mail. Outras empresas de tecnologia tornam o setor mais disputado, como o Twitter, que recentemente adquiriu a plataforma Revue.

Zuckerberg também anunciou que, pelo menos inicialmente, o Facebook não terá uma parte dos ganhos dos escritores e os valores das assinaturas serão definidos pelos próprios autores. Também será permitido que o autor leve seu conteúdo e listas de assinantes para diferentes plataformas.

O Bulletin aproveitará as ferramentas de distribuição de conteúdo do Facebook, mas, diferente de iniciativas anteriores de jornalismo da empresa, funcionará principalmente fora do aplicativo principal do Facebook, possuindo marca e site próprios.