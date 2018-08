Juan Señor/Innovation Media Consulting Revista impressa do Facebook está sendo distribuída em aeroportos

Depois de seus mais altos executivos repetirem que o Facebook não é uma empresa de mídia, a estratégia da empresa parece ter mudado um pouco. Pelo menos é o que aponta a empresa ao lançar sua primeira revista impressa no Reino Unido, a Grow. A publicação trimestral, que está sendo distribuída de forma gratuita em lounges de aeroportos no Reino Unido, traz reportagens sobre inovação, liderança e tecnologia. A publicação também está sendo enviada diretamente para executivos que pagam por publicidade dentro da plataforma no país.

Em sua página na rede social, a companhia compartilha a versão digital das reportagens que, nesta edição, incluem uma entrevista com o presidente executivo da rede de varejo H&M, além de reportagens sobre startups de Paris, na França, e colunas com conselhos para empreendedores, dados pelo executivo do site Business Insider, Kevin Ryan. A editora-chefe da publicação é Kate Maxwell, que é colaboradora da Conde Nast e ex-diretora do grupo editorial Soho House & Co.

Segundo o Facebook, a ideia do projeto surgiu há cerca de três anos e meio e trata-se de um projeto de marketing -- a empresa nega que vá comercializar publicidade para exibir na revista impressa. "A Grow é parte de um programa de marketing de negócios que compartilha conteúdo sobre liderança diretamente com nossos clientes por meio de um evento anual, além de canais de marketing online e offline", disse a chefe do marketing do Facebook para o Norte da Europa, Leila Woodington, por meio de comunicado.

Atualmente, a revista possui um pequeno site, onde descreve seu objetivo, mas deve ganhar um novo site par exibir as reportagens em breve. Na página, o Facebook anuncia que já anunciou parcerias com o Founders Forum, rede global de empreendedores à frente de empresas de tecnologia, e com a revista Vanity Fair.