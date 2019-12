Dado Ruvic/Reuters Desde 2015, era possível logar no Messenger apenas com o número do celular

Agora, para acessar o aplicativo de mensagens Facebook Messenger é necessário ter uma conta na rede social Facebook. A informação foi confirmada pela empresa nesta quinta-feira, 26, ao site de tecnologia americano VentureBeat. Antes era possível se cadastrar apenas com o número de celular. Para os usuários que já utilizam o Messenger sem vínculo com a rede social nada será alterado.

A opção de utilizar o Messenger sem uma conta na rede social surgiu em 2015, mas agora a empresa decidiu por vincular as duas formas de login, já que, segundo ela, a maioria dos usuários do aplicativo de conversas já possui uma conta no Facebook.

A medida pode ser uma das estratégias pensadas por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, de integrar seus aplicativos, que incluem ainda WhatsApp e Instagram.

"Se você é novo no Messenger, notará que precisa de uma conta no Facebook para conversar com amigos e fazer conexões", disse um porta-voz da empresa por e-mail ao VentureBeat. “Descobrimos que a grande maioria das pessoas que usam o Messenger já faz login através do Facebook e queremos simplificar o processo. Se você já usa o Messenger sem uma conta no Facebook, não precisa fazer nada”.