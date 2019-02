Facebook Messenger permitirá que usuários deletem mensagens

Depois do WhatsApp agora é a vez do Facebook Messenger permitir que usuários apaguem mensagens já enviadas. A partir desta terça-feira, 5, usuários poderão deletar mensagens até 10 minutos depois do envio, segundo informou o site de tecnologia The Verge.

A função funciona de forma semelhante ao do WhatsApp: depois de enviar a mensagem, é possível clicar em cima dela e escolher “Remover para todos” ou “Remover para você”. Na primeira opção, o receptor também deixa de ver a mensagem.

A novidade foi vista pela primeira vez em abril do ano passado, quando pessoas que tinham recebido mensagens de Mark Zuckerberg perceberam que parte do texto sumiu misteriosamente. À época, a rede social disse que as mensagens enviadas pelo seu presidente expiram ao longo do tempo, por conta de uma estratégia de segurança da empresa.

Depois que as pessoas descobriram que Zuckerberg podia excluir mensagens, houve uma pressão para que a ferramenta ficasse disponível a todos. No mesmo dia, o Facebook anunciou que iria expandir o recurso dentro dos próximos meses.

Nesta terça, o Facebook disse ao The Verge que o novo recurso já está disponível para os smartphones com as versões mais recentes do Messenger. A empresa diz que a nova ferramenta é semelhante a usada por Zuckerberg no ano passado, mas que passou por "algumas melhorias para fornecer uma funcionalidade mais ampla".