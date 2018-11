Jim Wilson/ The New York Times Primeira ferramenta de mensagens instantâneas do Facebook, o Messenger recebeu várias funcionalidades nos últimos dois anos

No último mês de abril, foi revelado que o Facebook apagava mensagens de Mark Zuckerberg enviadas pelo Messenger. Em breve, porém, não será apenas o chefão da rede social que terá acesso a um recurso do tipo. Uma ferramenta para apagar mensagens enviadas pelo Messenger, como a que a já existe no WhatsApp, está quase pronta para estrear.

Quem dá pistas sobre a novidade é o próprio Facebook, na atual descrição do Messenger na App Store. Nos recursos listados para aparecer "em breve" na versão 191 do aplicativo está a "remoção de mensagens depois de enviadas". Ao contrário do botão Excluir, que já apaga a mensagem apenas para quem decide utilizá-lo, a nova ferramenta deletará o conteúdo de todos os envolvidos no papo.

A janela para arrependimento, porém, é pequena. Enquanto o WhatsApp tem prazo de até uma hora para apagar mensagens enviadas, o Messenger garantirá apenas 10 minutos. A janela de tempo também aparece na descrição do aplicativo.

A nova ferramenta foi vista em testes pela primeira vez no começo de outubro.