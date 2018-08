Marcio Jose Sanchez/AP Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

E se começasse a reproduzir, automaticamente, um vídeo de publicidade durante a sua conversa em um aplicativo de mensagem? É isso que o Facebook Messenger está começando a fazer. Segundo o site de tecnologia Recode a nova funcionalidade já aparece para alguns usuários e a expectativa é que seja expandido em breve.

O uso de publicidade no Messenger não é novidade. Há 18 meses, o Facebook começou a vender propaganda dentro do seu aplicativo de mensagem, mas até então eles não apareciam em forma de vídeo.

De outro lado, o Facebook deve faturar mais com o recuso, visto que a publicidade em vídeo normalmente é mais cara. A novidade também surge como um suspiro para empresa que já disse que está ficando sem espaço para anúncios dentro de sua principal rede social.

Stefanos Loukakos, diretor de anúncios do Messenger, disse que a empresa está ciente disso e que irá monitorar o comportamento do usuário para determinar se esses anúncios desestimulam o uso da plataforma.

"A maior prioridade para nós é a experiência do usuário", disse ele ao site de tecnologia Reccode. "Nós não sabemos ainda [se isso vai funcionar]. No entanto, os sinais até agora não mostraram alterações em como as pessoas usaram a plataforma ou quantas mensagens enviaram.”

Alterações. No começo do mês, o Facebook disse que mudou sua política de anúncios para dar mais transparência entre anunciantes e usuários da rede social. A novidade é mais uma tentativa da empresa de evitar um escândalo relacionado à privacidade.

Segundo o Facebook, agora os anunciantes terão que especificar a origem da informação usada no direcionamento da publicidade. Os anunciantes também vão precisar de um consentimento do usuário para direcionar a publicidade com base em dados como e-mail e número de telefone.