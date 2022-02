Reuters / Dado Ruvic Facebook não rotula matérias sobre desinformação de mudança climática

O Facebook não rotulou metade das postagens que divulgam conteúdo dos principais negacionistas das mudanças climáticas, de acordo com uma análise do Center for Countering Digital Hate.

A pesquisa, divulgada na quarta-feira, 23, também segue as notícias de que um dos advogados do denunciante do Facebook, Frances Haugen, apresentaram uma nova queixa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA este mês, alegando que a empresa enganou os investidores sobre seus esforços para combater as mudanças climáticas e a desinformação do COVID-19.

O Facebook, agora conhecido como Meta Platforms (FB.O) , há muito tempo está sob investigação pela disseminação de desinformação em suas plataformas. A empresa disse no ano passado que rotularia notícias e a algumas postagens sobre mudanças climáticas, para direcionar os usuários ao seu novo hub do Climate Science Information Center.

O Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH), com sede no Reino Unido, em um relatório em novembro passado, identificou uma lista de 10 editores digitais cujos artigos, segundo ele, representavam cerca de 69% das interações do Facebook com artigos de negação climática, apelidados de "Dez Tóxicos".

Esta semana, a CCDH disse que, em uma análise de 184 postagens e artigos com conteúdo de negação climática desses editores, 50,5% das postagens não foram rotuladas sobre desinformação.

A CCDH disse que analisou postagens publicadas entre maio de 2021 e janeiro de 2022, depois que a Meta anunciou que seu recurso de rotulagem havia sido lançado em vários países, incluindo os Estados Unidos.

"Durante o período deste relatório, não tínhamos implementado completamente nosso programa de rotulagem, o que muito provavelmente impactou os resultados", disse o porta-voz da Meta, Kevin McAlister. A Meta disse que a fase inicial de seu esforço de rotulagem foi direcionada apenas a postagens vistas por um pequeno subconjunto de usuários.

No entanto, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, cinco das 12 postagens analisadas pela CCDH não tinham sido marcadas.

A Meta disse que combate a desinformação sobre as mudanças climáticas "conectando pessoas a informações confiáveis ​​em muitos idiomas de organizações líderes por meio de nosso Climate Science Center" e também trabalhando com verificadores de fatos independentes para classificar o conteúdo quanto à veracidade e rotular e reduzir sua distribuição.

Um exemplo de um post não rotulado destacado pela CCDH foi um artigo do NewsBusters que falava sobre "propaganda climática alarmista". A NewsBusters não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

"A Meta continua afirmando que se preocupa com as mudanças climáticas, mas não conseguiu impedir a disseminação de informações erradas sobre as mudanças climáticas em sua plataforma", disse o presidente-executivo da CCDH, Imran Ahmed, em comunicado.

A CCDH também disse que quer que a Meta divulgue dados sobre a eficácia de seus rótulos.

Uma nova queixa da SEC apresentada pela Whistleblower Aid, relatada pela primeira vez pelo Washington Post, alegou recentemente que o Facebook enganou investidores sobre seu trabalho para lidar com a desinformação climática.

Ele citou discussões vazadas no quadro de mensagens interno do Facebook que diziam que a conscientização sobre seu Centro de Informações sobre Ciência Climática era "muito baixa" para usuários nos mercados ocidentais ou que questionavam a transparência em torno de decisões sobre desinformação sobre mudanças climáticas. Ele também fez referência a discussões vazadas que mostraram a equipe discutindo sobre como a empresa deve lidar com a desinformação climática e sinalizando instâncias "proeminentes" na plataforma. consulte Mais informação

“Não há soluções únicas para impedir a disseminação de desinformação, mas estamos comprometidos em construir novas ferramentas e políticas para combatê-la”, disse McAlister, porta-voz da Meta, em comunicado.