Drew Angerer/Reuters Frances Haugen trabalhou como gerente de produto na equipe de desinformação cívica do Facebook

O dia seguinte ao apagão que tirou do ar os aplicativos do Facebook, incluindo Instagram e WhatsApp, não foi menos tenso para a empresa de Mark Zuckerberg. Nesta terça-feira, 5, Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, participou de audiência no Senado dos Estados Unidos, em que expôs a lógica da companhia de priorizar o crescimento em detrimento da segurança e jogou luz sobre caminhos de regulação para as redes sociais – na opinião dela, ainda dá tempo de o Facebook mudar, mas a empresa não fará isso por conta própria.

Frances, que trabalhou como gerente de produto na equipe de desinformação cívica do Facebook, foi a responsável por trazer a público pesquisas internas do Facebook que mostram que a empresa sabia de problemas, mas negligenciou a moderação de conteúdo de suas plataformas. Os documentos foram revelados nas últimas semanas em uma série de reportagens do jornal americano Wall Street Journal e também enviados à Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês), órgão regulador das empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Uma das pesquisas conclui que 1 em cada 3 meninas que se sentiam mal com o próprio corpo ficavam ainda pior ao acessar o Instagram.

Intitulada "Protegendo Crianças Online", a audiência focou especificamente nas pesquisas da empresa relativas ao efeito do Instagram em usuários jovens. Na semana passada, o mesmo subcomitê do Senado americano ouviu Antigone Davis, diretora de segurança da rede social.

Frances foi recebida pelos senadores com simpáticos pedidos de agradecimento pelas revelações. “Estamos todos de acordo em expressar nossa gratidão e admiração”, disse o senador democrata Richard Blumenthal, presidente do Subcomitê de Proteção ao Consumidor, na abertura da audiência. Confrontando uma fala de Antigone Davis na semana passada, Blumenthal afirmou que as pesquisas do Facebook são, sim, “bombásticas”. “Você não está sozinha, você está aqui com documentos”, afirmou o senador à ex-funcionária da empresa, reforçando que o Congresso protegerá a depoente de retaliações.

Marsha Blackburn, senadora republicana, também questionou a forma como a diretora de segurança do Facebook minimizou a importância das pesquisas em depoimento na semana passada. “Gostaria de lembrar que as pesquisas não eram de terceiros, eram internas. Eles sabiam o que estavam fazendo”, afirmou.

Drew Angerer/Reuters Senadores Marsha Blackburn e Richard Blumenthal durante audiência nesta terça

Além de perguntas sobre como o Facebook manuseia dados, gerencia algortimos e se dedica a problemas de segurança, os senadores fizeram questionamentos práticos sobre a visão de Frances em relação a legislações americanas como a Seção 230, que garante regras sobre liberdade de expressão e moderação de conteúdo na internet, regulações de proteção de dados e a Lei de Proteção à Privacidade da Criança na Internet. A Seção 230 virou alvo dos dois principais partidos políticos dos EUA nos últimos anos: o Republicano acredita que as redes barram conteúdo de forma excessiva, enquanto os Democratas apontam para uma certa negligência das plataformas em relação ao conteúdo que circula por lá.

“Não consertaremos isso sem a ajuda do Congresso”, afirmou Frances na audiência. “Esses problemas podem ser resolvidos. Acredito no potencial do Facebook de conectar sem ferir nossa democracia. Mas o Facebook não fará essa mudança por conta própria. Aceitei o risco pessoal de vir a público porque acredito que ainda temos tempo para agir”.

Entre as sugestões para regulações, Frances defendeu que o Facebook aumente a idade mínima das plataformas para 16 ou 18 anos e reforçou e sugeriu a criação de uma agência focada apenas em modelos de negócios de redes sociais com sistemas de classificação e algoritmos no centro da tecnologia. Sobre a Seção 230, especificamente, a ex-funcionária argumentou que a legislação deve se atentar mais ao funcionamento de algoritmos do que conteúdos na plataforma, já que as gigantes de tecnologia conseguem ter controle sobre os sistemas.

Para Frances, o primeiro passo nesse caminho é obter informações sobre o funcionamento da empresa. “Hoje, nenhum regulador tem um menu de soluções para consertar o Facebook, porque a empresa não queria que eles soubessem o suficiente sobre o que está causando os problemas”, disse Haugen. “Caso contrário, não haveria necessidade de um denunciante”.

Guerra declarada à Zuckerberg

Apesar de Mark Zuckerberg estar fugindo dos holofotes de polêmicas, senadores ressaltaram a participação do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, na conduta da empresa em relação às pesquisas e à negligência com seus usuários. Segundo o senador Richard Blumenthal, a política de não se responsabilizar, não pedir desculpas e não dar explicações é maléfica aos usuários e que, uma vez que Zuckerberg é o presidente da empresa, ele deveria tomar sua parte nas ações que ocorrem desde que a pesquisa foi divulgada.

O senador democrata Edward Markey também mandou um recado direto ao presidente do Facebook, sugerindo a presença do empresário para prestar depoimento aos senadores americanos. "Aqui está minha mensagem para Mark Zuckerberg: seu tempo de invadir nossa privacidade, promover conteúdo tóxico e caçar crianças e adolescentes acabou”.

No depoimento, Frances ainda afirmou que Zuckerberg detém poder suficiente para estar a par da situação dos algoritmos da empresa – indicados na pesquisa – e que o presidente tem condições de aprovar ou reprovar qualquer decisão tomada pela companhia sobre mudar a política das redes sociais ou ignorar os achados do estudo feito internamente.

"Não há ninguém atualmente responsabilizando Mark, exceto ele mesmo", disse ela.