Tom Brenner/NYT Mark Zuckerberg divulgou instabilidade de segurança na rede social na semana passada

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 2, que os hackers não acessaram outros sites que usam o modo de login por meio da rede social quando se aproveitaram da instabilidade de segurança na semana passada.

Guy Rosen, vice-presidente de segurança da rede social, havia alertado em uma teleconferência de sexta-feira, 28, que os hackers também poderiam ter acessado sites e aplicativos de terceiros que permitem o acesso às suas contas usando logins do Facebook.

O alerta fez com que alguns sites lançassem suas próprias investigações sobre o ataque. O site de viagens SkyScanner, sediado no Reino Unido, e o TaskRabbit, da IKEA, que fornece reparos domésticos e montagem de móveis, disseram que investigariam o impacto potencial em seus clientes. O serviço Uber Technologies disse que fechou sessões ativas usando credenciais de login do Facebook enquanto investigava o assunto.

Nesta terça, em nota enviada à imprensa, Rosen disse que analisou “o acesso de terceiros durante o tempo de ataque que identificamos. Essa investigação não encontrou evidências de que os atacantes acessaram qualquer aplicativo usando o login do Facebook”.

Alguns especialistas em segurança disseram que a empresa pode ter pintado um cenário pessimista quando divulgou o ataque para garantir o cumprimento das estritas regras de privacidade da União Europeia (UE) que entraram em vigor no final de maio de 2019.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR) impõe penalidades severas se as empresas não seguirem regras que incluem revelar violações dentro de 72 horas após a descoberta. Essa é uma janela apertada que os especialistas em segurança dizem que não dá tempo suficiente aos investigadores para determinar o impacto da violação.