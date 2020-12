Dado Ruvic/Reuters Veículos como Daily Mirror, Daily Express e The Economist fazem parte do acordo com o Facebook

O Facebook vai pagar veículos de jornalismo no Reino Unido para ter direito às suas matérias na sua aba de notícias, o "News Tab", a partir de janeiro de 2021. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian nesta terça-feira, 1, e afirma que serão "dezenas de milhões de libras" pagas para diversos grupos jornalísticos.

De acordo com o The Guardian, vários veículos do Reino Unido já assinaram um acordo com o Facebook, que consiste em uma espécie de licença para veicular suas notícias na "News Tab", um 'Stories de notícia' da rede social. A ferramenta já está disponível nos Estados Unidos e, recentemente, o Facebook anunciou que poderia expandir o recurso para outros países, inclusive o Brasil.

Na Inglaterra, veículos como Daily Mirror, Daily Express, que pertencem ao mesmo grupo do jornal The Guardian, The Economist e publicações locais como o Manchester Evening News e o Liverpool Echo, fazem parte do acordo.

“É um investimento extremamente grande e algo que fizemos ao longo de vários anos”, disse Sarah Brown, chefe de parcerias de notícias do Facebook no norte da Europa ao The Guardian.

O investimento também acontece em um momento onde o Facebook é pressionado pelo governo britânico a colaborar com veículos de notícias sob uma regulação para diminuir seu domínio no mercado de publicidade na internet.