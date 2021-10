Leah Millis/Reuters As primeiras revelações de pesquisas internas da empresa de Mark Zuckeberg começaram em setembro com uma série de reportagens do Wall Street Journal

As denúncias feitas contra o Facebook por Frances Haugen, ex-funcionária da empresa, ganharam nova dimensão na última sexta-feira, 22. Um consórcio chamado “The Facebook Papers”, formado por 17 veículos jornalísticos dos Estados Unidos, incluindo New York Times, CNN e Washington Post, começou a publicar detalhes de documentos vazados da companhia de Mark Zuckerberg.

Os arquivos mostram que o Facebook foi alertado por funcionários sobre a disseminação de desinformação e discurso de ódio antes das eleições americanas de 2020. Além disso, pesquisas internas da empresa revelam que os algoritmos impulsionam conteúdos de movimentos conspiratórios como o QAnon. Outro documento revela como o Facebook estava despreparado para frear o grupo “Stop the Steal”, que alegava que a eleição dos EUA foi fraudada contra Trump.

Os veículos jornalísticos tiveram acesso a documentos recebidos pelo Congresso americano, em grande maioria os materiais divulgados por Frances Haugen, que prestou depoimento no Senado dos Estados Unidos em 5 de outubro – na ocasião, a ex-funcionária expôs a lógica da empresa de valorizar o crescimento em detrimento da segurança dos usuários. Novos delatores, porém, estão surgindo: o Washington Post afirmou na sexta-feira que outro ex-funcionário do Facebook também enviou uma denúncia à Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês), órgão regulador das empresas listadas em bolsa nos EUA.

As primeiras revelações de pesquisas internas do Facebook começaram em setembro com uma série de reportagens do Wall Street Journal, que se basearam inicialmente nas revelações de Frances Haugen. O dossiê indicou que o Facebook aumenta o alcance de publicações de ódio, permite a circulação de conteúdos sobre tráfico humano e de drogas, trata celebridades e políticos com regras diferenciadas e não mantém o mesmo nível de moderação em países fora dos Estados Unidos. Também foram divulgados detalhes sobre o impacto do Instagram na saúde mental de crianças e adolescentes: estudos feitos pela própria empresa mostraram que 1 em cada 3 meninas que se sentiam mal com o próprio corpo ficavam ainda pior ao acessar o Instagram. O Facebook tem respondido às acusações nas últimas semanas dizendo que as pesquisas estão sendo mal-interpretadas.

Abaixo, veja o que dizem os documentos divulgados pelo Facebook Papers.

Funcionários alertaram sobre problemas nas eleições americanas

Publicada em 22 de outubro, uma reportagem do New York Times detalha que funcionários do Facebook alertaram várias vezes a empresa sobre a disseminação de conteúdos com desinformação, discurso de ódio e conspiração sobre a votação antes das eleições americanas de novembro. Documentos obtidos pela reportagem mostram que, mesmo com os pedidos de ação, a companhia falhou ou relutou em resolver os problemas.

Algoritmos do Facebook incentivam extremismos

Uma outra reportagem da NBC News, publicada em 22 de outubro, mostra que o Facebook sabe há muito tempo que seus algoritmos e sistemas de recomendação incentivam extremismos.

Um relatório chamado “Carol’s Journey to QAnon” (Jornada de Carol ao QAnon, em tradução do inglês) detalha um experimento desenvolvido por um pesquisador do Facebook: foi criada uma conta fictícia de uma usuária chamada Carol Smith, descrita como uma mãe politicamente conservadora da cidade Wilmington, Carolina do Norte. A pesquisa mostra que, embora a pessoa imaginária nunca tenha expressado interesse em teorias da conspiração, em apenas dois dias o Facebook recomendou que ela participasse de grupos dedicados ao QAnon, movimento conspiratório criado pela extrema-direita americana pró-Trump.

Reação tardia ao movimento ‘Stop the Steal’

Arquivos revelados pela CNN em 23 de outubro indicam que o Facebook estava “fundamentalmente despreparado” para conter o “Stop the Steal”, movimento que alegava que a eleição foi fraudada contra Trump e que desempenhou papel central no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro nos EUA. Com indicações de tempo, um documento mostra medidas que funcionários do Facebook estavam implementando tardiamente e revela que a empresa só realmente entrou em ação depois que o movimento se tornou violento.

Violência no ataque ao Capitólio

O Washington Post divulgou em 22 de outubro arquivos com novos detalhes do papel do Facebook no fomento à invasão do Capitólio. A reportagem mostra mensagens trocadas internamente por funcionários do Facebook, questionando a responsabilidade da empresa no ataque. “Temos lido postagens [de despedida] de colegas de confiança, experientes e amados que escrevem que simplesmente não conseguem trabalhar para uma empresa que não faz mais para mitigar os efeitos negativos em sua plataforma”, teria escrito um dos funcionários.

Algoritmo aumenta alcance de conteúdos de ódio

O primeiro pacote de documentos começou a ser revelado em setembro pelo Wall Street Journal. Um deles mostra que conteúdos que fomentam o ódio, a intolerância e até mesmo a desinformação tendem a viralizar mais do que outras postagens na rede social.

Em 2018, a rede social de Mark Zuckerberg estava passando por uma queda no engajamento dos usuários, o que levou à criação de um mecanismo chamado “meaningful social interactions” (em tradução livre, algo como “interações sociais significativas”). Esse mecanismo cria um “score” e atribui às publicações pontos que variam de acordo com seu conteúdo.

Nesse score, posts que geram engajamento de cunho “negativo” são privilegiados. Por exemplo, postagens com mais reações com emojis de “raiva” ou reclamações nos comentários ganhavam mais pontos do que as “neutras” ou positivas. Quanto mais pontos, maiores seriam as chances de o post aparecer no feed de outros usuários, ganhando, portanto, mais alcance.

Instagram afeta a saúde mental de adolescentes

Outro relatório interno da empresa divulgado pelo Wall Street Journal indica que o Instagram, aplicativo do Facebook, causa impacto na autoestima e saúde mental de adolescentes: uma pesquisa do Facebook realizada em março de 2020 apontou que ao menos 30% das meninas que usam Instagram se sentiam mal com o próprio corpo ou ficavam ainda piores depois de acessar a rede. Entre as últimas revelações, o impacto do app em adolescentes tem sido o tema mais debatido no Congresso americano.

Lista VIP

Há também a informação de que a rede social teria um peso e duas medidas, dependendo do usuário, sobre como as regras do site são aplicadas. Os documentos revelam a existência de uma “lista VIP” de usuários que escapam das políticas e termos de uso das plataformas. Essas personalidades, que vão desde o ex-presidente americano Donald Trump até o jogador Neymar, contam com uma espécie de “passe livre” quando postam conteúdos que violam as políticas da empresa.

Ou seja, as pessoas dessa lista estão sujeitas a um tipo mais brando de moderação no Facebook (que, em condições normais, poderia excluir imediatamente um post com conteúdo sensível ou até suspender temporariamente a conta). Além disso, as “regalias” da lista VIP incluíam alguns cuidados extras, como a possibilidade de receber um aviso particular do Facebook para deletar algum conteúdo antes que a plataforma pudesse fazê-lo.

Tráficos humano e de drogas ‘escapam’

Também segundo o Wall Street Journal, moderadores do Facebook vinham acompanhando com preocupação o uso da rede social por traficantes de drogas e organizações criminosas envolvidas com o tráfico de pessoas ao redor do mundo. Embora esses conteúdos muitas vezes fossem interceptados por funcionários da empresa, o Facebook não conseguia eliminá-los completamente, diz o jornal.

Esse posicionamento permitiu, por exemplo, que um cartel mexicano de drogas recrutasse membros para uma facção criminosa ou que mulheres do leste europeu fossem submetidas a regimes análogos à escravidão em trabalhos de prostituição.

Violência contra minorias

Outra revelação sobre a rede social mostrada pelo Wall Street Journal – e que ganhou ainda mais destaque com o depoimento de Frances Haugen no Senado americano – foi o papel do Facebook nas tensões políticas em países como Etiópia e Mianmar.

No mês de junho, uma investigação da organização de direitos humanos Global Witness já havia apontado que os algoritmos do Facebook ajudaram a promover e incitar a violência em Mianmar, enquanto o país lidava com a tensão política do golpe militar que derrubou o governo eleito no início deste ano. Lá, quando um usuário curtia uma página de apoio aos militares do país, por exemplo, o próprio Facebook já recomendava ao usuário outras páginas com o mesmo teor, embora estas não necessariamente obedecessem às políticas de uso da rede, já que promoviam o ódio e a violência.

Na Etiópia, que atualmente enfrenta uma guerra civil, a situação é parecida: os algoritmos do Facebook também são apontados como co-responsáveis pela escalada do discurso de ódio e a incitação à violência entre a população.