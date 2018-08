Dado Ruvic/Reuters Facebook está na mira dos órgãos reguladores pelo mundo por escândalo de uso ilícito de dados pela Cambridge Analytica

A rede social Facebook anunciou nesta quarta-feira, 18, que começará nesta semana a pedir a permissão dos usuários de países da União Europeia para direcionar anúncios com base nos dados pessoais que eles cadastram na plataforma e também para usar a foto de perfil no recurso de reconhecimento facial. O novo recurso é uma tentativa da rede social de se adequar às novas normas da nova regulação europeia de proteção de dados (GDPR, na sigla em inglês). Conforme antecipado pelo presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg, os novos controles serão oferecidos para todos os 2,13 bilhões de usuários do Facebook no mundo, não somente na União Europeia.

A mudança acontece pouco mais de um mês antes de a GDPR entrar em vigor na União Europeia; a lei começa a valer em 25 de maio. Ela proíbe qualquer empresa de tecnologia de utilizar os dados pessoais de usuários sem permissão explícita. Além do pedido de permissão para anúncios direcionados, a empresa também pedirá que os usuários consintam o uso de suas fotos de perfil no recurso de reconhecimento facial, que permite ao site sugerir que uma pessoa está presente em uma foto publicada no site. Os dois pedidos de permissão serão exibidos em uma nova tela de privacidade, que passará a ser exibida para europeus ao longo dessa semana e para outros usuários da rede social até o final do ano.

As mudanças, porém, chegam sob críticas da imprensa especializada nos Estados Unidos e Europa. O Facebook não colocou nas telas a opção de negar o uso dos dados pessoais pela rede social. Em vez disso, o usuário tem a opção de tocar em "Aceitar e continuar" ou "Gerenciar configurações de dados". Segundo o site Business Insider, se o usuário tocar na segunda opção, ele é levado a uma segunda tela com argumentos sobre porque ele deveria permitir o uso de seus dados pessoais pela rede social. Só clicando novamente em "Gerenciar configurações de dados" é que o usuário tem acesso a um botão que permite negar a permissão ao Facebook.

Facebook Tela de permissão do Facebook: não há botão de negar permissão

Permissões. De acordo com o Facebook, a rede social pedirá a todos os usuários que consintam o uso de dados obtidos por terceiros -- como a partir de sites que usam o botão Curtir -- para direcionar anúncios. Além disso, se a pessoa compartilhou informações sobre orientação política, religiosa ou sexual em seu perfil, a rede social vai pedir permissão para continuar usando essas informações para direcionar anúncios. Contudo, para quem não se sentir confortável com o uso dos dados, será necessário excluí-los de seu perfil na rede social.

No post publicado no blog, o Facebook também afirma que pedirá permissão a todos os usuários para usar o recurso de reconhecimento facial -- no Canadá e na União Europeia, onde o recurso não era usado há anos, a rede social vai permitir que as pessoas possam optar por usá-lo.

Além dos recursos específicos, a nova tela de privacidade também pedirá que os usuários concordem com os novos termos de uso e política de dados do Facebook. Os documentos, que passaram por uma revisão nas últimas semanas após o escândalo do uso ilícito de dados de usuários pela Cambridge Analytica, agora estão em sua versão final e os usuários terão de aceitá-los, se quiserem continuar a usar o Facebook.