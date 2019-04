REUTERS/Leah Millis Mark Zuckerberg é presidente executivo do Facebook

Alguns dos novos usuários do Facebook se depararam com um pedido no mínimo estranho: ao tentar criar a conta, a rede social pedia que eles informassem a senha do e-mail pessoal que seria usado para o cadastro. Segundo o site Daily Beast, o Facebook dizia ao usuário que a senha era necessária para verificação de identidade, um pedido pouco comum para qualquer serviço de internet.

A prática foi inicialmente divulgada por um usuário, que publicou no Twitter uma captura da tela com o pedido da senha do e-mail: “Para continuar usando o Facebook, você precisa confirmar seu endereço de e-mail. Como você se cadastrou com (endereço do e-mail), você pode fazer isso automaticamente por meio do (provedor do e-mail)”, dizia a rede social na mensagem aos usuários.

Em nota, o Facebook informou que vai encerrar a prática. “Entendemos que a opção de verificação da senha não é o melhor jeito de fazer isso”, afirmou um porta-voz da empresa. A rede social afirmou que a opção de digitar a senha do e-mail para verificar a identidade era oferecida para um número muito pequeno de pessoas. Não há informações se usuários brasileiros foram afetados.

O Facebook disse também que não armazenava as senhas em seus sistemas. Além disso, a rede social afirmou que, junto com o pedido da senha do e-mail dos usuários, era oferecida uma opção de fazer a verificação por um código enviado ao celular ou um link enviado ao e-mail. Acontece que essa alternativa estava escondida na página em uma opção chamada “Precisa de ajuda?”.

Além disso, o Facebook dá motivos para a desconfiança: no mês passado, a empresa disse que uma falha de segurança da plataforma expôs senhas de milhões de usuários a seus funcionários. As senhas não estavam criptografadas, como deveriam, o que permitia que os funcionários da companhia tivessem acesso às informações.