Dado Ruvic/Reuters Facebook permitirá saber quais sites monitoraram usuários

O Facebook informou nesta terça, 20, que está aprimorando suas políticas para permitir que usuários vejam e controlem os dados que outros sites e aplicativos compartilham com a rede social para melhorar os anúncios direcionados.

A empresa define os dados, por exemplo, quando um site de venda de roupas compartilha informações com o Facebook sobre a atividade de navegação de um usuário, como “Atividade fora do Facebook”.

“Estamos começando a disponibilizar gradualmente a atividade fora do Facebook para pessoas na Irlanda, na Coreia do Sul e na Espanha”, disseram executivos do Facebook em um post.

A empresa disse que se um usuário apagar seus dados de atividade fora do Facebook a empresa removerá dos dados que os aplicativos e sites enviam informações que os identificam.

“Não saberemos quais sites você visitou ou o que você fez lá, e não usaremos nenhum dos dados que você desconectar para direcionar anúncios no Facebook, Instagram ou Messenger.”

O Facebook disse esperar que isso tenha algum impacto em seus negócios.