Stephen Lam/Reuters Órgão dos EUA pode forçar Facebook a criar comitê de privacidade

O Facebook e a Federal Trade Commission (FTC) estão negociando um possível acordo que exigiria que a empresa criasse um comitê independente de privacidade e adotasse outras medidas para proteger os usuários, informou o site Politico na quarta-feira, 1.

Os passos incluem nomear um funcionário de privacidade aprovado pelo governo federal no mais alto nível do Facebook e criar um comitê de supervisão de privacidade que pode incluir membros do conselho do Facebook, segundo a matéria.

O possível acordo entre a empresa e a FTC é uma adição aos 5 US$ bilhões que o Facebook anunciou que reservaria na semana passada para cobrir acordos com reguladores dos EUA.

A FTC tem investigado revelações de que o Facebook compartilhou de forma inadequada informações de 87 milhões de usuários com a agora extinta consultoria britânica, Cambridge Analytica. A investigação foca em se o compartilhamento de dados e outras disputas violaram um acordo de 2011 com a FTC para proteger a privacidade do usuário.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, assumiria o cargo de “responsável pela conformidade”, responsável pela execução das políticas de privacidade da empresa, disse o relatório.

Tanto o Facebook quanto a FTC se recusaram a comentar a matéria.