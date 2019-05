Amy Osborne / AFP Mark Zuckerberg na conferência F8; Facebook passará por principal mudança dos últimos cinco anos

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, anunciou nesta terça, 30, que a rede social passará pela sua principal reforma dos últimos cinco anos e reforçou o discurso de compromisso com a privacidade. Os anúncios foram feitos na F8, conferência de desenvolvedores da empresa que acontece em San Jose, Califórnia, no qual a companhia também revelou a chegada ao Brasil do Dating, o "Tinder do Facebook" e do fim dos likes no Instagram.

Nas mudanças, grupos e eventos têm lugar central, enquanto o Feed de notícias perde espaço. Segundo Zuckerberg, 400 milhões de pessoas estão em grupos na rede social. As mudanças na versão para celulares já devem entrar no ar em atualizações dos apps para iOS e Android.

Os Grupos estarão junto com Marketplace e Notificações, no topo do app. Zuckerberg fez piada e disse que nem azul, cor característica da rede social, o app é mais - ele é predominantemente branco. É o quinto grande redesenho na história do app, chamado internamente de FB5, a principal nos últimos cinco anos.

Zuckerberg usou o evento para reforçar o discurso que vem repetindo desde o início do ano: a rede social sairá de uma plataforma ampla, como nos modelos atuais, para uma focada em serviços de mensagens privados.

O refrão de que ele integrará o Instagram, WhatsApp e Messenger foi entoado uma vez mais. É um processo que deverá pelo menos um ano para acontecer - o executivo toma cuidado com os passos em relação a esse processo, pois já chamou a atenção de reguladores em diferentes países.

Facebook A nova aparência do Facebook anunciada por Mark Zuckerberg

Zuckerberg falou que o processo atual da empresa envolve seis princípios: interações privadas, criptografia, permanência reduzida de conteúdo, segurança. interoperabilidade e armazenamento secreto de dados. "O futuro é privado", disse ele à plateia.

No centro das mudanças está o Messenger. Zuckerberg anunciou um projeto, batizado de lightspeed, que aumenta a velocidade com que as mensagens são entregues e o tamanho do app. A empresa diz em 1,3 segundo e menos de 30 MB de tamanho. O WhatsApp tem 93 MB. Assim, a empresa diz que ajudará a economizar espaço e bateria nos celulares.

Mais importante do que isso, são os novos recursos apresentados. Uma aba para amigos aparece com destaque, e lá o usuário poderá visualizar as atividades dos amigos, incluindo o que fazem no Instagram. É um indício do futuro integrado imaginado pela empresa.

A companhia também anunciou um aplicativo para desktop do Messenger, compatível com Mac e Windows. Chegará nos próximos meses, segundo a empresa.