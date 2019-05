Justin Sullivan/AFP Mark Zuckerberg está estudando formas de criar uma moeda digital

O Facebook está estudando lançar a sua própria moeda virtual o que permitiria a realização de pagamentos dentro da rede social, segundo informou o jornal The Wall Street Journal. De acordo com o jornal, o sistema de pagamentos estará disponível em breve para os bilhões de usuário da rede em todo o mundo, mas não informou datas.

Para evitar que a moeda seja volátil, como acontece com o biticoin, o Facebook está estudando formas de como manter o valor estável. A nova medida, se adotada, poderá afetar as empresas de cartão de crédito que dispensaria as taxas de processamento dos pagamentos – que geram receita para as companhias de cartão. Atualmente, quando um usuário paga por um conteúdo patrocinado ou anúncio na rede social, ele o faz na maioria das vezes por intermédio dessas empresas.

Informações do WSJ indicam que o Facebook estaria recrutando companhias financeira e empresas do mercado online para lançar o sistema. Os planos da empresa devem incluir ainda formas de recompensar financeiramente os usuários que interagirem com anúncios e outras aplicações da rede. A rede social afirmou apenas que está explorando novas aplicações relacionadas à tecnologia de criptomoedas.

O esforço da empresa, contudo, não é recente. O Facebook tem mantido em segredo o que está construindo, apesar de desde o ano passado estar contratando especialistas no setor. A companhia busca maneiras de usar o blockchain, a tecnologia por trás do bitcoin que permite manter registros compartilhados de transações financeiras em vários computadores, em vez de depender de uma grande empresa de pagamentos como o PayPal ou a Visa.

Uma moeda digital estável, como o Facebook pretende implementar, entretanto, não é atraente para os especuladores, mas permitiria que os consumidores comuns a usassem para fazer pagamentos sem se preocupar com a instabilidade do valor da moeda. Além disso, uma vez adotada, uma moeda online atrelada a uma rede social pode permitir que o dinheiro se mova com maior rapidez entre países, especialmente em regiões emergentes, onde é difícil que pessoas comuns abram contas de banco ou façam compras online.

Outras empresas como o Telegram e Signal também estão se preparando para lançar, até o final de 2020, novas moedas digitais que permitam que seus usuários mandem dinheiro para contatos por meio dos sistemas de mensagem. As ferramentas devem funcionar como um PayPal capaz de trocar dinheiro por fronteiras internacionais.

WhatsApp

O aplicativo WhatsApp, adquirido pelo Facebook em 2014, já dispõe de um sistema de pagamentos próprio na Índia. A fase de testes do sistema se iniciou em fevereiro do ano passado e atualmente se especula a expansão da ferramenta para o Brasil, México e Reino Unido, segundo o site WABetaInfo. O WhatsApp Pagamentos indiano funciona por meio de um sistema unificado regulado pelo banco central do país – algo ainda sem equivalente no mercado brasileiro.