Stephen Lam/Reuters Executivos do Facebook determinaram que fosse criado um produto similar ao Clubhouse

Depois de copiar os stories do Snapchat e os vídeos virais do TikTok, o Facebook planeja clonar o Clubhouse, rede social de áudios em tempo real que vem causando furor no Vale do Silício e atraindo milhares de usuários nas últimas semanas. As informações foram publicadas nesta quarta-feira, 10, pelo jornal americano The New York Times, que afirmou ter conversado com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Segundo o jornal, executivos do Facebook determinaram que os funcionários da empresa criassem um produto similar ao Clubhouse, cujas centenas de salas de áudio ao vivo viraram o novo sinônimo de inovação em redes sociais ao misturar elementos do mundo radiofônico com os bate-papos do início dos anos 2000. A solução do Facebook, no entanto, está em estágio inicial de desenvolvimento, disseram as fontes ao New York Times.

Até o momento, o Clubhouse é exclusivo para dispositivos iOS e somente permite a entrada de usuários por convite porque está em fase de testes. A empresa nasceu em março de 2020 e ganhou força com a pandemia do novo coronavírus. Até semana passada, o aplicativo tinha 5 milhões de usuários em todo o mundo.

No domingo, 7, Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, apareceu no Clubhouse como convidado especial de uma sala de bate-papo sobre realidades virtual e aumentada.

Além do Facebook, o Twitter anunciou em dezembro de 2020 o Spaces, solução similar ao Clubhouse e ainda em fase de testes para usuários selecionados. Nesta semana, o site The Verge revelou que está em desenvolvimento outra rede social com mesmo apelo para o mundo dos áudios, o Fireside.