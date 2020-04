Shailesh Andrade/Reuters Investimento na Jio Plataforms vira maior investimento do Facebook desde compra do WhatsApp

O Facebook vai investir US$ 5,7 bilhões para assumir uma participação de pouco menos de 10% na unidade digital do grupo indiano Reliance Industries, buscando lançar serviços para mercearias e pequenos comerciantes na Índia por meio do grande alcance do WhatsApp no país.

O acordo envolve a Jio Platforms, que oferece diferentes serviços digitais, e marca a maior aquisição do Facebook desde a compra do WhatsApp por US$ 22 bilhões em 2014. A JioMart, que leva lojas físicas para o mundo online, vai trabalhar em conjunto com o WhatsApp, que tem 400 milhões de usuários na Índia, para conectar pequenos comerciantes e seus clientes, disseram as empresas.

“No futuro próximo, a JioMart...e o WhatsApp vão conectar 30 milhões de pequenas kirana (mercearias) por meio de transações digitais com cada cliente que possuem em seus bairros”, disse Mukesh Ambani, presidente-executivo da Reliance e homem mais rico da Ásia.

O setor de mercados da Índia já é altamente competitivo, sendo disputado por bandeiras como Pantry, da Amazon; Flipkart, do Walmart; e BigBasket, apoiado pela chinesa Alibaba. Mas os pequenos mercados indianos, kirana, estão ainda pulverizados e desorganizados em termos de atividade via comércio eletrônico.

O acordo envolveu a aquisição de 9,99% da Jio Platforms pelo Facebook, e deu à empresa um valor de mercado de cerca US$ 66 bilhões, afirmou a Reliance.