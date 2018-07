Dado Ruvic/REUTERS

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 4, aumento maior que o esperado de 40,5% na receita trimestral ajudado pelo lançamento de novos serviços de publicidade e atualizações para seu aplicativo móvel que levou a mais vendas de anúncios.

O lucro no terceiro trimestre também superou as estimativas médias de Wall Street apesar do aumento nos investimentos no Messenger, o WhatsApp e Oculus, o negócio de realidade virtual.

A receita de publicidade subiu 45,4%, a US$ 4,3 bilhões, com os anúncios em aparelhos móveis correspondendo a 78% do total, ante 66% na mesma etapa de 2014.

Maior rede social do mundo, o Facebook segue expandindo o alcance, atingindo 1,55 bilhão de usuários ativos mensais em 30 de setembro, alta de 14% em comparação a um ano atrás. Destes, 1,39 bilhão acessam o serviço via aparelhos móveis.

A receita saltou para US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, ante US$ 3,2 bilhões na mesma etapa do ano anterior. Analistas esperavam uma receita de US$ 4,37 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters.

O lucro líquido atribuível aos acionistas aumentou para US$ 891 milhões, ou US$ 0,31 por ação, ante US$ 802 milhões, ou US$ 0,30 por ação.

