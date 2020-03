O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 30, que reservou US$ 100 milhões para apoiar veículos jornalísticos em crise em meio à pandemia do novo coronavírus. O suporte inclui financiamento e créditos de publicidade que poderão ser usados dentro da rede social.

O principal alvo do auxílio são jornais locais dos EUA, em especial de veículos impressos, que foram afetados conforme muitos anunciantes cortaram seus orçamentos de marketing para reduzir custos diante da incerteza relacionada a vírus.

Erin Scott/Reuters Mark Zuckerberg anuncia medidas contra o coronavírus

Na semana passada, o jornal do Vaticano, o L’Osservatore Romano, que tem cerca de 160 anos de história, se tornou a mais recente publicação a suspender sua versão impressa, entrando para uma série de veículos que enfrentam problemas para operar em segurança após o estouro da pandemia.

A doação do Facebook inclui US$ 25 milhões em financiamento emergencial para jornais locais e US$ 75 milhões em gastos com marketing para publicações de notícias em todo o mundo, afirmou o documento. A rede social disse que a primeira rodada de suas doações foi para 50 redações locais nos Estados Unidos e no Canadá.

As grandes empresas dos Estados Unidos têm tentado direcionar recursos de inúmeras formas para ajudar empresas, muitas delas suas clientes, a sobreviverem durante a crise.

O próprio Facebook já havia anunciado recursos para apoiar pequenas empresas, bem como o Google, disse na semana passada que vai doar mais de US$ 800 milhões em fundos e créditos de anúncios para empresas, o governo e organizações de saúde.