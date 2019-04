Reuters/Akhtar Soomro Empresa está em campanha para ser mais transparente e oferecer maior controle aos usuários

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 1º, que vai revelar detalhes sobre o algoritmo que decide quais postagens aparecem no feed de notícias de cada perfil, como parte de uma campanha para ser mais transparente e oferecer maior controle aos usuários.

O recurso “Por que estou vendo este post?”, lançado nesta segunda-feira, oferece maior compreensão sobre as dezenas de milhares de dados usados pela rede social para classificar histórias, fotos e vídeos no feed de notícias, que é a base da plataforma.

“A coisa básica que essa ferramenta faz é permitir que as pessoas vejam o porquê estão vendo um post específico em seu feed de notícias, e isso ajuda a acessar as opções de ações que elas podem tomar se quiserem mudar isso”, disse John Hegeman, vice-presidente do departamento de feed de notícias, a repórteres nesta segunda-feira.

Após uma série de escândalos de privacidade, o Facebook precisa reconquistar a confiança dos usuários, enquanto se prepara para lançar um único serviço de mensagens que combina os chats do Facebook, WhatsApp e Instagram, que pode torná-lo ainda mais importante para a comunicação dos usuários.

O novo recurso do feed de notícias mostrará aos usuários os dados que os conectam a um tipo específico de postagem, disse Hegeman, por exemplo, que eles são amigos de quem postou e que deram mais likes em seus posts do que outros, comentaram com frequência neste tipo de postagem antes, ou que a postagem é popular entre usuários com os mesmos interesses.

O recurso irá detalhar algumas das interações que levam o algoritmo a chegar a sua conclusão, disse ele, embora não mostre todos os milhares de dados que influenciam a decisão.

“Nós tentamos nos concentrar nos dados que são mais importantes e desempenhar o papel principal no que faz com que as pessoas vejam um post ou não”, disse Hegeman. “Não achamos que isso vai resolver tudo sobre o tema da transparência, mas achamos que esse é um passo importante.”