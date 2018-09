Dado Ruvic/Reuters Facebook anunciou novas formas de publicidade para sua rede social

Mais de 300 milhões de pessoas usam o Stories do Messenger e do Facebook todos os dias. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 26, em um evento da rede social em Nova York. O foco agora é atrair mais usuários e assinantes para a ferramenta.

Entre todos os aplicativos do grupo, o Instagram Stories continua sendo o maior em número de usuários ativos, com 400 milhões de pessoas. Mas é o Facebook que tem crescido mais rapidamente em novos usuários: em maio, a empresa tinha apenas 150 milhões de usuários diários.

A rede social aproveitou a divulgação dos números para anunciar que a partir de hoje todos os anunciantes poderão pagar para publicar peças de marketing nos Stories. O Facebook testava anúncios em sua plataforma de histórias efêmeras desde maio e promete lançar publicidade também no Messenger Stories, nas próximas semanas.

Executivos do Facebook, incluindo o CEO Mark Zuckerberg, acreditam que o compartilhamento de imagens efêmeras vai ultrapassar as publicações na linha do tempo das redes sociais. O principal motivo é que os usuários preferem compartilhar momentos mais orgânicos de suas vidas.

"É tudo sobre manter-se com amigos e familiares no dia-a-dia", disse Liz Keneski, pesquisadora do Facebook Stories, no evento.