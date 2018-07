O Facebook superou a marca de 1,7 bilhão de usuários, o que representa um crescimento de 15% em relação aos 1,49 bilhão de pessoas que acessavam a rede social pelo menos uma vez por mês em junho. A rede social também anunciou que, do total de usuários, 1,13 bilhão (ou 66%) acessam o site todos os dias, um crescimento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2015. Os números estão no balanço financeiro da empresa, divulgado nesta quarta-feira, 27, após o fim do pregão da bolsa de valores norte-americana Nasdaq.

A quantidade de pessoas que acessam o Facebook em smartphones e tablets também aumentou. De acordo com o balanço, 1,03 bilhão de pessoas usam a rede em dispositivos móveis todos os dias, 24% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Se considerado o número de pessoas que acessaram a rede social por meio do celular pelo menos uma vez no mês, esse número sobe para 1,57 bilhão ou 92% do total de usuários.

O Facebook obteve receita de US$ 6,44 bilhões no segundo trimestre, alta de 59% em relação aos US$ 4 bilhões registrados entre abril e junho do ano passado. A maior parte do valor vem da publicidade. O Facebook tem se beneficiado da migração de anunciantes da televisão para a internet e plataformas móveis. Uma das principais apostas da rede social é aumentar a oferta de conteúdo de vídeo, com recursos que permitem competir com YouTube e Snapchat.

"Estamos particularmente satisfeitos com o nosso progresso em conteúdos de vídeo enquanto nos movemos para um mundo onde o vídeo está no coração de todos os nossos serviços", disse o presidente executivo, Mark Zuckerberg, por meio de comunicado. A empresa tem incentivado empresas a experimentarem o recurso de transmissão ao vivo, lançado em agosto de 2015. A empresa abriu o recurso para qualquer usuário da rede social em abril deste ano.

O desempenho da companhia fundada por Zuckerberg foi bem recebido pelos investidores. Após o fechamento do mercado nesta quarta-feira, as ações do Facebook subiram 6,7%.