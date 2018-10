Tom Brenner/NYT Resultados do terceiro trimestre do ano confirmam estimativas da empresa de Mark Zuckerberg para desaceleração em número de usuários

O lucro acima do esperado para o terceiro trimestre do ano superou os temores dos investidores do Facebook que viram mais um sinal de desaceleração do crescimento de usuários da rede social nesta terça-feira, 30. As ações da maior rede social do mundo estão negociadas em alta de até 2% no pós-mercado, depois da divulgação dos resultados.

Segundo relatório apresentado aos investidores, o Facebook fechou o terceiro trimestre fiscal com 2,27 bilhões de usuários ativos mensais, um número 10% maior que o ao passado, mas menor que os 2,29 bilhões estimados pelos analistas para o período.

A receita total da empresa cresceu 33% no período, garantindo US$ 13,73 bilhões. O número, no entanto, é menor que o estimado pelo mercado que previa uma capitação de US$ 13,78 bilhões para os três últimos meses.

O lucro da companhia, porém, ficou acima do esperado. A empresa faturou US$ 5,14 bilhões ou US$ 1,76 por ação, US$ 0,28 a mais que o estimado pelo mercado. O valor também é maior que o registrado no mesmo período no ano passado, quando o Facebook registrou US$ 4,7 bilhões ou US$ 1,59 por ação.

Às 17h30 (horário de Brasília) as ações da rede social operavam em alta de 2%, sendo negociadas a U$ 149,14.

Futuro. A desaceleração do crescimento após anos de resultados incríveis tem sido uma das principais preocupações, e o fraco crescimento dos usuários do terceiro trimestre no Facebook ressaltou esses temores. O movimento fez a empresa avisar aos investidores que seu lucro e crescimento de receita poderiam ser os mais lentos em anos.

