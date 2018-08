Reuters No primeiro dia útil após a revelação dos escândalos, o Facebook perdeu US$ 36 bilhões em valor de mercado após ver suas ações caírem 6,7%, com fuga de investidores preocupados com a repercussão do caso.

O Facebook elegeu, na última quinta-feira, 31, oito novos diretores para a companhia. A eleição aconteceu durante evento anual da rede social em um processo criticado por alguns dos investidores.

Assim como os nomes dos diretores, a divisão de votos do conselho também não foi divulgada. A empresa conta com os votos de investidores externos, mas a maioria é formada por investidores internos da companhia e pelo presidente da empresa Mark Zuckerberg, que juntos controlam cerca de 60% dos votos da companhia.

Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters disseram que a votação ignorou pedido de acionistas que pedia mudanças na estrutura da votação e na supervisão de conteúdo do Facebook.

Momento. Essa não é única mudança pela qual o Facebook está passando atualmente. Há aproximadamente um mês, os chefes de seus principais aplicativos foram realocados por Zuckerberg.

As alterações foram embaladas, principalmente, após ter sido constatado a falha da rede social em proteger os dados de cerca de 87 milhões de usuários, que foram compartilhados com a Cambridge Analytica, em um escândalo que tem abalado as estruturas da empresa desde março.

Dentre as alterações, Chris Cox que anteriormente era responsável apenas pelo aplicativo principal do Facebook, supervisiona agora também o WhatsApp, Messenger e Instagram.

Um novo departamento ainda foi criado: o de Plataformas, destinado a cuidar de todos os esforços de negócios e produtos de longo prazo do Facebook. Projetos de realidade virtual, realidade aumentada e o recém-formado grupo de blockchain, estão entre as atividades do novo núcleo. O departamento estará sob a liderança de Mike Schroepfer, diretor de tecnologia do Facebook.

O terceiro segmento, Serviços, deve agrupar as outras funções de produtos e engenharia: anúncio, segurança e crescimento. Esse departamento será coordenado por Javier Oliver, outro executivo do aplicativo Facebook e que está na empresa há mais de uma década.

A votação desta semana ainda não ficou clara se interferiu diretamente nos principais nomes da empresa ou se são executivos para as novas áreas criadas.