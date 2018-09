REUTERS/Philippe Wojazer Meta do Facebook é reforçar sua infraestrutura

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 5, que vai participar da construção e da operação de um cabo submarino que ligará o Brasil e a Argentina. Com previsão para funcionar a partir de 2020, o cabo terá 2,5 mil km de extensão e se chamará Malbec. Além da rede social, participará do empreendimento a operadora Globenet.

O cabo terá seis pares de fibra ópticas, o dobro da capacidade de conexão internacional da Argentina. Ele terá três pontos de conexão: no Rio de Janeiro, na Praia Grande, no litoral paulista, e em Las Toninas, no litoral argentino. A Alcatel Submarine Technologies fará a instalação.

Cingapura. O Facebook também informou nesta quinta-feira que investirá mais de US$ 1 bilhão para construir seu primeiro data center na Ásia, em Cingapura, previsto para ser inaugurado em 2022.

As instalações do Facebook serão localizadas no oeste da ilha, perto de onde o Google está expandindo seus data centers de Cingapura em um investimento de US$ 850 milhões, enquanto o crescimento do comércio eletrônico, da demanda por computação em nuvem aumenta em toda a região.

"Este será nosso primeiro centro de dados na Ásia", disse Thomas Furlong, vice-presidente de centros de dados de infraestrutura do Facebook, em uma coletiva de imprensa com autoridades locais em Cingapura. Ele disse que a instalação deve ser inaugurada em 2022, dependendo da velocidade da construção.

O Facebook informou em comunicado que a instalação de 170 mil metros quadrados e o apoio a centenas de empregos. O Facebook possui vários centros de dados nos Estados Unidos, bem como na Irlanda e na Suécia, e está construindo uma instalação na Dinamarca. / COM REUTERS