Dado Ruvic/Reuters "Re-Entry App" seria um teste e foi tirado do ar, diz o Facebook

O Facebook está testando um aplicativo focado em reintroduzir a população carcerária à sociedade como esforço da rede social em construir produtos focados em comunidades marginalizadas, informou a Bloomberg na noite de quarta-feira 24. O recurso, no entanto, trata-se de um teste e foi tirada do ar.

Foi vista no topo do feed de notícias do Instagram de alguns usuários uma notificação de um aplicativo chamado "Re-Entry App", propondo ajuda com "preparo para a vida depois da prisão com suporte comunitário". Usuários eram então redirecionados para ter acesso antecipado ao aplicativo e dar feedback.

Segundo um porta-voz do Facebook em declaração à Bloomberg, a rede social está explorando "novas maneiras de fechar espaços vazios encarados por aqueles em comunidades marginalizadas em nossos aplicativos".

A empresa de Mark Zuckerberg afirmou que se tratava de um teste interno e, assim que notou que foi a público, tirou o recurso do ar.

Em junho de 2020, em meio aos protestos contra a morte do americano George Floyd, o CEO do Facebook declarou em evento que queria construir produtos para alavancar a justiça racial e desenhar recursos que respondam às necessidades das comunidades carentes.