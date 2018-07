REUTERS/Eric Gaillard O Facebook é comandado pelo empresário Mark Zuckerberg

O Facebook está testando uma ferramenta no Feed de Notícias da rede social que permite personalizar links para notícias sobre temas de interesse de cada usuário, à medida que a companhia segue buscando formas de aumentar o tempo que as pessoas gastam navegando na maior rede social do mundo.

A serviço, chamado "Featured Topic", está sendo testado no feed de notícias, o principal espaço da rede social. Cada item selecionado inclui algumas frases de texto sobre um assunto, um link para uma notícia e uma foto, de acordo com um exemplo visto pela Reuters na quinta-feira, 17.

O Facebook confirmou que a ferramenta está em teste e disse que foi desenvolvida para ajudar as pessoas a descobrirem histórias que podem ser relevantes para elas.

Uma série de outros serviços, como o Twitter e Snapchat, da Snap, oferecem maneiras concorrentes de encontrar notícias de tendências. No mês passado, o Google, da Alphabet, incluiu um feed de links personalizados em seu aplicativo para celular.