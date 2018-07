Leia mais Facebook lança rede social para empresas

O Facebook disse na última segunda-feira, 7, que está testando uma nova ferramenta para sua rede social: a possibilidade de empresas oferecerem vagas de empregos e receberem inscrições de candidatos. Quando for ao ar, a funcionalidade pode afetar uma das principais funções do LinkedIn, rede social profissional comprada pela Microsoft em junho deste ano por US$ 26,2 bilhões.

"Com base no comportamento que vimos no Facebook, em que muitos negócios de pequeno porte publicam abertura de vagas em suas páginas, estamos fazendo um teste para os administradores criarem anúncios e receberam informações de candidatos", disse um porta-voz do Facebook à agência Reuters. Não ficou claro, porém, se o serviço estará disponível na rede social ou na sua versão profissional, o Facebook At Work, ainda sem data de lançamento prevista.

Hoje, a maior parte do faturamento do LinkedIn vem de usuários que utilizam a rede para procurar emprego, bem como agências de recrutamento que pagam tarifas mensais para publicar currículos e aumentar a rede de contatos de seus clientes.

Com a ferramenta de empregos do Facebook, as companhias podem gerar mais tráfego para suas páginas na rede social – o que as faria pagar para divulgar suas oportunidades de emprego a um número maior de candidatos, destacou o site TechCrunch.

Em outubro, o Facebook lançou o Marketplace, permitindo a compra e venda de itens entre seus 1,79 bilhões de usuários.