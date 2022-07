Dado Ruvic/Reuters - 25/3/2020 A criação dos perfis permite personalizar a descrição do usuário, como foto, nomes e interesses

O Facebook está testando um recurso que permite que um mesmo usuário tenha até cinco perfis vinculados à mesma conta, informou a empresa na última semana. A ideia é tentar reter o máximo possível de usuários na plataforma, enquanto a rede social vive uma forte concorrência com outros aplicativos, como o TikTok.

Com até cinco perfis vinculados em uma mesma conta, o Facebook quer que seus usuários criem potenciais abas com usos diferentes para cada um — como um perfil voltado aos amigos, outro para o trabalho e outro para a família, por exemplo.

A criação dos perfis permite personalizar a descrição do usuário, como foto, nomes e interesses. Isso significa que os usuários podem criar diferentes "personalidades" vinculadas a uma mesma conta, desde que nenhum dos perfis infrinja as políticas de uso da plataforma.

“Para ajudar as pessoas a adaptar sua experiência com base em interesses e relacionamentos, estamos testando uma maneira de as pessoas terem mais de um perfil vinculado a uma única conta do Facebook. Qualquer pessoa que use o Facebook deve continuar seguindo nossas regras”, afirmou Leonard Lam, porta-voz do Facebook, ao site TechCrunch.

Desde o relatório financeiro da companhia que revelou perda de usuários pela primeira vez na história, divulgado em fevereiro deste ano, o Facebook tenta novas formas de recuperar parte do público em suas redes sociais. Na época, a empresa afirmou que havia perdido cerca de 500 mil usuários diários globalmente nos últimos três meses do ano passado – o número passou de 1,930 bilhão para 1,929 bilhão.