REUTERS/Dado Ruvic Facebook unificará Messenger Day e Stories em um único recurso

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 13, que agregará dois dos quatro recursos de compartilhamento de fotos disponíveis na plataforma. A partir de agora, o Messenger Day se tornará parte do Facebook Stories, que passará a ser multiplataforma. A mudança permitirá que fotos e vídeos carregados pelos usuários sejam automaticamente disponibilizados no Facebook e no Messenger.

A mudança busca popularizar o compartilhamento de fotos via Messenger. Criada em março deste ano, a função “Meu Dia” (Messenger Day) permitia que usuários compartilhassem fotos e vídeos para seus contatos através do aplicativo de bate-papo. O recurso, no entanto, nunca se tornou popular, e acabou sendo aposentado nesta semana.

A unificação entre o Messenger Day e o Stories deve facilitar a vida dos usuários do Facebook, que até então precisavam duplicar as postagens se quisessem compartilhá-las em ambas as plataformas. O novo recurso será disponibilizado para grupos, eventos e páginas.

A nova versão do Stories também permitirá que o usuário controle a privacidade de suas postagens. As fotos e vídeos poderão ser compartilhadas com amigos do Facebook, do Messenger, de ambos, ou com amigos selecionados em uma lista. O usuário também poderá esconder Stories de pessoas específicas em ambas as plataformas.