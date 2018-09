REUTERS/Charles Platiau Mark Zuckerberg é o presidente do Facebook

O Facebook confirmou nesta quinta-feira, 27, que também usa para ofercer publicidade aos usuários o número de telefone celular que é fornecido para garantir a segurança das contas. Hoje, a rede social pede que todos seus usuários deem o número do celular como forma de autenticar acesso na plataforma, mas não deixa claro que usará a informação para outros fins.

A confissão do Facebook foi uma resposta a uma reportagem publicada na última quarta, no site americano Gizmodo. O site publicou um estudo feito por acadêmicos de duas universidades americanas sobre como o Facebook usa informações pessoais de seus usuários para oferecer anúncios sem o consentimento deles. Foi assim que os pesquisadores descobriram que a rede social usava os dados originalmente fornecidos pelos usuários para a proteção de suas contas.

O uso sem autorização já era algo suspeito entre os especialistas. Meses atrás, usuários da rede social receberam notificações do Facebook nos celulares cujo número foi fornecido para autenticar a segurança. À época, a empresa disse que era um incidente devido a um erro no código da plataforma.

A justificativa na época veio em uma postagem no blog da rede social em que Alex Stamos, um dos diretores da empresa, disse que “a última coisa que o Facebook quer é que as pessoas evitem usar recursos de segurança porque temem receber notificações não relacionadas”.

Questionado novamente nesta quinta, o Facebook confirmou aos sites americanos que usam “as informações que as pessoas fornecem para garantir a elas uma experiência melhor e mais personalizada, incluindo anúncios”. A rede social disse ainda que é “clara como usa as informações que coleta” e que os usuários podem gerenciar e excluir informações a qualquer momento.

Para não permitir que o Facebook vendas anúncios com base nos dados do celular, a rede social diz que é necessário excluir o número do telefone na plataforma.

Verba. A publicidade é a principal fonte de renda de empresas de tecnologia, como o Facebook. No último trimestre, a rede social registrou uma receita de US$ 13,2 bilhões garantidos com o uso de publicidade no site.