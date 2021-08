Dado Ruvic/Reuters O Facebook tem gradualmente adicionado recursos de chamadas ao seu portfólio de serviços de mensagens

O Facebook anunciou nesta sexta-feira, 13, que vai incluir criptografia de ponta a ponta nas chamadas de voz e vídeo no Messenger. A proteção é responsável por “trancar” as informações e não permitir que terceiros as interceptem, como servidores de hospedagem das informações ou mesmo a empresa dona do aplicativo.

Até então, o Messenger tinha criptografia ponta a ponta apenas nas mensagens de texto – o WhatsApp, que é do Facebook, também conta com a camada de segurança.

"Também daremos início a um teste limitado com adultos em certos países que permite que eles optem por mensagens criptografadas de ponta a ponta e chamadas para conversas individuais no Instagram", disse o Facebook, acrescentando que o recurso de segurança também será testado nas próximas semanas nos chats de grupo do Messenger.

A rede social tem gradualmente adicionado recursos de chamadas ao seu portfólio de serviços de mensagens.O Facebook afirma que viu um aumento no uso de ligações em áudio e vídeo no ano passado, com mais de 150 milhões de chamadas de vídeo por dia no Messenger.