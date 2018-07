Reuters Ex-âncora da CNN, Campbell Brown é chefe de parceria do Facebook com veículos de imprensa

O Facebook está trabalhando na criação de um serviço de vídeos de notícias em sua plataforma e tem feito parcerias com empresas jornalísticas nos Estados Unidos para testar a ferramenta, informou ontem o site norte-americano especializado em tecnologia Axios.

Segundo a publicação, o projeto faz parte de um esforço da empresa para reduzir a propagação de notícias falsas em sua plataforma.

O esforço foi confirmado pela diretora global de parcerias com veículos de imprensa do Facebook, Campbell Brown: “como parte do nosso esforço para dar apoio a notícias de qualidade no Facebook, estamos conversando com parceiros para criar e inovar em programação original de notícias em redes sociais", disse ela, em comunicado. “Nossas conversas iniciais foram bem interessantes e estamos animados com as possibilidades.”

Segundo o Axios, a plataforma deve ser testada por 12 meses e vai hospedar vídeos de pelo menos três minutos feitos pelas empresas jornalísticas.

A rede social vai monitorar o desempenho do conteúdo e ver que tipo de produção funciona melhor dentro do Watch, seu serviço de vídeo que busca ser uma espécie de rival para o YouTube, do Google. A plataforma foi lançada em agosto e por enquanto funciona apenas nos EUA.

Além disso, a empresa também tem trabalhado para reduzir o efeito e a propagação de notícias falsas (fake news, em inglês) em sua plataforma. Entre as principais ações, está o lançamento de uma aceleradora de US$ 3 milhões para incentivar projetos inovadores em jornalismo. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS