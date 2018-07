REUTERS

Os boatos ganharam força na última semana. Não contente com a presença de Spotify, Apple Music, Deezer, Rdio e Tidal na área de streaming de músicas, o Facebook estaria planejando lançar um serviço de streaming próprio. Ainda sem mais informações, o site Music Ally divulgou que a empresa já está em conversas avançadas com gravadoras para lançar, em breve, clipes musicais dentro da nova plataforma.

Este serviço de clipes, segundo o site, funcionaria da mesma maneira que o YouTube. Gravadoras e artistas lançam os vídeos na plataforma do Facebook, que pagaria royalties para os detentores de direitos autorais. Com conversas e negociações já avançadas, este programa estaria previsto para ser lançado dentro de alguns meses.

O próximo passo após os vídeos, seria a ampliação para o streaming de músicas — entrando em uma competição direta com Spotify e Apple Music. O Music Ally especulou inclusive que a rede social poderia comprar algum serviço estabelecido para não ter que construir uma plataforma do zero.

Diante dessas notícias, o Facebook veio a público negar que tenha planos de entrar no mercado de streaming de música. Segundo a revista Billboard, a rede social enviou um comunicado à publicação negando as informações que circularam na imprensa na última semana.

Uma pessoa próxima a uma das gravadoras com as quais o Facebook conversou disse que não teve qualquer conversa com a rede social sobre streaming de música, e uma outra fonte teria dito que a rede social tem interesse em trazer alguma integração com música para a sua plataforma, mas nada que se compare aos serviços de streaming que hoje estão no mercado,