Stephen Lam/Reuters Cada moderador receberá, como indenização, no mínimo US$ 1 mil, podendo ser acrescido posteriormente

O Facebook aceitou um acordo para pagar cerca de US$ 52 milhões para funcionários e ex-funcionários que sofreram algum tipo de problema relacionado à saúde mental durante o tempo de trabalho na empresa nos Estados Unidos. As pessoas que podem recorrer a indenização atuaram na área de moderação de publicações e foram expostos a imagens e conteúdos traumáticos, com temas como estupro, assassinato e suicídio.

O acordo preliminar foi apresentado na última sexta-feira, 8, no Tribunal Superior de San Mateo, na Califórnia, e cada moderador receberá no mínimo US$ 1 mil pelo tempo de trabalho no Facebook. O valor pode ainda ser acrescido, a depender do dano causado à saúde de cada funcionário. No acordo, estão inclusos 11,2 mil moderadores e os advogados acreditam que mais da metade tem condições de pedir um valor extra.

Transtornos mentais como depressão, vícios e transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) são alguns dos danos relatados pelos funcionários e ex-funcionários da empresa, após poucos meses de trabalho na moderação do conteúdo.

"Estamos satisfeitos que o Facebook trabalhou conosco para criar um programa sem precedentes para ajudar as pessoas a realizar um trabalho inimaginável há alguns anos", disse Steve Williams, advogado dos funcionários e ex-funcionários, em comunicado. "O dano que pode ser sofrido por este trabalho é real e grave".

Além do acordo, o Facebook se comprometeu a mudar a forma como os atuais funcionários de moderação trabalham com os conteúdos. Uma das medidas é mudar o sistema que reproduz os conteúdos para os moderadores, retirando o áudio dos vídeos e alterando a cor das imagens para preto e branco.

Segundo a empresa, as mudanças serão aplicadas no final deste ano para 80% dos moderadores, e devem chegar a 100% no ano que vem. Os moderadores também terão acesso a tratamento psicológico, como sessões semanais com profissionais de saúde mental, conselheiros disponíveis 24h por dia e terapia em grupo.