REUTERS/Dado Ruvic//File Photo Facebook flexibiliza sua política de anúncios com moedas virtuais

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 26, que vai voltar a permitir anúncios que envolvam moedas virtuais em sua plataforma. A rede social voltou atrás em uma decisão que tomou em janeiro deste ano, na qual proibiu anúncios que promovam moedas como bitcoins, com o argumento de que eles geralmente são associados a promoções enganosas.

A permissão para publicidade promovendo com moedas virtuais, porém, não será para todos os casos: segundo o Facebook, os anunciantes precisarão passar por um processo de aprovação.

Para serem aceitos, os anunciantes devem enviar um pedido ao Facebook, que inclua as licenças que eles possuem e também informações relevantes sobre os seus negócios.

A proibição continuará para os anúncios com opções binárias (nome técnico dado a aplicações que permitem ao investidor apostar na alta ou na baixa de uma moeda, o que pode trazer riscos por ser altamente especulativo) e ICO (oferta inicial de moedas, na sigla em inglês), que é uma espécie de “vaquinha” feita a partir da oferta de moedas criadas por empresas e startups.

“Vamos ouvir a opinião das pessoas, ver como essa política funciona, continuar a estudar essa tecnologia e, se necessário, repensá-la ao longo do tempo”, disse o diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, Rob Leathern, no blog da rede social.