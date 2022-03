Dado Ruvic/Reuters A postura reflete uma mudança do Facebook em relação às suas próprias regras contra incitação de violência

O Facebook vai permitir que usuários defendam atos de violência contra russos no contexto da guerra na Ucrânia, inclusive mensagens que clamam pela morte do presidente Vladimir Putin, segundo e-mails internos vistos pela agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira, 10. A medida seria válida temporariamente em alguns países do leste europeu e permitiria que as publicações fossem feitas no Facebook ou Instagram.

A Meta, holding do Facebook, também incluiu nas permissões ataques de ódio ao presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em países que incluem Rússia, Ucrânia e Polônia. As informações foram obtidas por meio de uma série de emails internos enviados aos moderadores de conteúdo da empresa.

As defesas de atos que levem à morte dos líderes serão permitidas desde que não contenham outros alvos ou outros indicadores de credibilidade como locais ou método, segundo um dos emails. A postura reflete uma mudança da companhia em relação às suas próprias regras contra incitação de violência.

Os e-mails afirmam que a defesa de atos de violência contra russos serão permitidas quando a mensagem esteja claramente falando sobre a invasão da Ucrânia e que isso não se aplica a prisioneiros de guerra. Procurado pela Reuters, o Facebook não comentou o assunto de imediato.

As mudanças temporárias na política de apelos à violência contra soldados russos se aplicam à Armênia, Azerbaijão, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia.

Na semana passada, a Rússia disse que estava banindo o Facebook no país em resposta ao que disse serem restrições de acesso à mídia russa na plataforma. Moscou reprimiu empresas de tecnologia, incluindo o Twitter, durante a invasão da Ucrânia. Muitas das principais plataformas de mídia social anunciaram novas restrições de conteúdo em torno do conflito, incluindo o bloqueio da mídia estatal russa RT e Sputnik na Europa.

Os e-mails também mostraram que o Facebook permitiria elogios ao batalhão de direita Azov, grupo ucraniano de ideologia neonazista, o que normalmente é proibido por violar regras de uso da pltaforma.

O porta-voz do Facebook, Joe Osborne, disse anteriormente que a empresa estava "por enquanto, fazendo uma pequena exceção para elogios ao Regimento Azov estritamente no contexto de defender a Ucrânia, ou em seu papel como parte da Guarda Nacional da Ucrânia".