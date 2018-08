Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook

O Facebook anunciou nesta sexta-feira, 6, que fará uma série de mudanças na política de anúncios e publicações pagas feitas dentro da rede social. É mais uma medida que a empresa toma para remediar os efeitos causados pelo uso ilícito de dados pela consultoria política Cambridge Analytica, bem como a influência que propagandos pagos por russos tiveram na eleição presidencial dos EUA em 2016.

"Com eleições importantes acontecendo esse ano nos EUA, México, Brasil, Índia e Paquistão nesse ano, uma de minhas prioridades é garantir que haja interferência nesses pleitos", disse Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, em um post em sua página oficial na rede social.

A principal mudança, que já começa a funcionar nos Estados Unidos nessa sexta-feira, 6, é a de que qualquer anunciante que quiser fazer uma publicação paga sobre política – seja promovendo um candidato ou discutindo um tema relevante para campanhas – terá de confirmar sua identidade e localização.

Caso contrário, o anunciante será impedido de impulsionar a publicação – processo que permite que uma mensagem chegue a mais pessoas do que apenas pelo efeito viral. "Vamos ainda identificar os anúncios e as páginas terão de mostrar quem pagou por esses anúncios", disse Zuckerberg. Cada publicação paga com teor político será identificada como tal por um selo no canto esquerdo superior.

A expectativa é de que a ferramenta chegará ao resto do mundo nos próximos meses. Segundo apurou o Estado, o Facebook está trabalhando para implementá-la no Brasil antes do início das eleições presidenciais, que começam oficialmente em 15 de agosto. Para colocá-la em prática, a empresa disse estar investindo em inteligência artificial e planeja contratar mais pessoas para ajudar a rastrear essas publicações. Os usuários também poderão avisar à plataforma sobre anúncios que desconfiarem ser abusivos.

Além disso, os usuários do Facebook que forem administradores ou editores de páginas com alto número de fãs terão de ter suas identidades e localizações verificadas pela plataforma. "Será muito mais difícil para que as pessoas administrem páginas importantes com contas falsas, disseminando conteúdo desinformativo ou polarizado", declarou Zuckerberg em seu texto.

Transparência. Outra novidade que o Facebook anunciou nesta sexta-feira, 6, é a criação de uma ferramenta que permitirá que um usuário visualize todos os anúncios que uma página está veiculando. Testada no Canadá desde o ano passado, a função estará disponível globalmente no terceiro trimestre de 2018.

Por meio da ferramenta, será possível ver informações sobre todos os anúncios que uma determinada página (política ou de marcas, por exemplo) estão exibindo no momento, independentemente se o usuário está no público-alvo do anúncio ou não. Dessa forma, será difícil, por exemplo, que um candidato faça anúncios diferentes direcionados a públicos diversos – evitando o surgimento virtual do político “duas-caras”.

Legislação. No texto, Zuckerberg alegou ainda ter consciência de que as ações podem não resolver o problema como um todo. "As pessoas não vão parar de tentar enganar o [nosso] sistema, mas será mais difícil para qualquer fazer algo parecido com o que os russos fizeram na eleição dos EUA em 2016, usando páginas e contas falsas para veicular anúncios", escreveu o presidente executivo do Facebook.

Além disso, o executivo defendeu o Honest Ads Act, uma proposta de lei que atualmente tramita nos Estados Unidos e pode regulamentar a veiculação de anúncios na internet. "As inteferências nas eleições são problemas maiores do que qualquer plataforma e por isso defendemos esse projeto", disse.