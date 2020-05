O Facebook disse nesta terça-feira, 12, que viu um crescimento forte no número de publicações que teve de remover de suas redes sociais que incluíam violência e discurso de ódio. Segundo a empresa, o crescimento foi causado pela melhoria de sua tecnologia para detecção automática de texto e imagens.

Segundo a empresa, 4,7 milhões de publicações criadas por grupos de promoção ao ódio foram removidas do Facebook no primeiro trimestre de 2020 – no final de 2019, foram removidos 1,6 milhão de publicações. Ao todo, 9,6 milhões de postagens com discurso de ódio foram removidas entre janeiro e março, contra 5,7 milhões no final de 2019.

Stephen Lam/Reuters Facebook deve ganhar cara nova em breve

Os dados fazem parte do quinto relatório de Relatório de Aplicação dos Padrões da Comunidade, introduzido pela empresa em resposta às críticas de sua moderação das plataformas. Em um texto no blog, o Facebook disse que a empresa melhorou sua "tecnologia de detecção proativa", que usa inteligência artificial para detectar conteúdo que viola suas regras no momento em que ele é publicado, antes que outros usuários possam vê-lo.

"Agora somos capazes de detectar texto inserido em imagens e vídeos para entender todo o seu contexto – a tecnologia é capaz inclusive de achar conteúdo idêntico ao que já removemos", diz o comunicado.

A empresa disse ainda que rotulou cerca de 50 milhões de publicações relacionadas ao novo coronavírus que continham desinformação capaz de gerar danos físicos às pessoas.