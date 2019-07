Dado Ruvic/Reuters Usuários estão relatando os problemas por meio de plataformas como o Twitter

Os aplicativos Facebook, WhatsApp e Instagram estão instáveis nesta quarta-feira, 3. Usuários estão relatando os problemas por meio de plataformas como o Twitter, dizendo que não estão conseguindo enviar pelas redes sociais arquivos de mídia como fotos, vídeos e áudios.

Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o Brasil não é o único afetado pelo problema: há também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, no México, no Peru e em alguns países da Europa.

Em resposta ao Estado, o Facebook disse: "Sabemos que algumas pessoas e negócios estão com problemas para carregar ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos em nossos aplicativos. Estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível."

As plataformas do Facebook estão ficando fora do ar com alguma frequência. Em maio, houve problemas inclusive em funções básicas, como mandar mensagens, fazer comentários e realizar publicações no Facebook, Instagram e WhatsApp – a empresa afirma que o problema foi causado por falhas de conexão na América Latina. Em março, os serviços do Facebook chegaram ficar quase 24 horas sem suas funcionalidades completas no ar, por conta de uma mudança nas configurações internas dos servidores da companhia.

Em janeiro deste ano, o The New York Times revelou que Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, tem planos para integrar WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. A ideia permitiria, por exemplo, que um usuário do WhatsApp mande mensagem para contato que tem apenas conta no Instagram.