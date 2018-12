Foto: EFE/Alex Howard O primeiro capítulo da polêmica aconteceu em 16 de março, uma sexta-feira, quando o Facebook suspendeu a consultoria Cambridge Analytica, conhecida por participar da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, de sua plataforma. A manobra aconteceu três anos depois que o Facebook descobriu que a consultoria havia obtido dados de forma ilícita de seus usuários – em 2015, porém, o Facebook apenas pediu que a empresa deletasse esses dados e acreditou quando a Cambridge Analytica, presidida por Alexander Nix (foto) afirmou que o tinha feito.

Foto: Andrew Testa/NYT No dia seguinte, os jornais The Observer e The New York Times publicaram as reportagens que revelaram o escândalo a partir de revelações feitas pelo informante Christopher Wylie: dados de 50 milhões de usuários tinham sido obtidos a partir do quiz This is Your Digital Life, do pesquisador da Universidade de Cambridge Aleksandr Kogan. Kogan, por sua vez, os teria repassado á Cambridge Analytica. A suspensão do dia anterior teria sido uma forma do Facebook se adiantar às reportagens – na época, a empresa ameaçou os jornais com processos.

Foto: Reuters No primeiro dia útil após a revelação dos escândalos, o Facebook perdeu US$ 36 bilhões em valor de mercado após ver suas ações caírem 6,7%, com fuga de investidores preocupados com a repercussão do caso.

Foto: AP/Marcio José Sanchez No dia seguinte, Mark Zuckerberg começou a ser convocado para prestar esclarecimentos nos EUA e no Reino Unido sobre o assunto; em paralelo, governos ao redor do mundo começam a discutir regulamentação especial para o Facebook e outras empresas de internet. Enquanto isso, o presidente executivo da rede social segue em silêncio.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão No mesmo dia, começou a ganhar força o movimento #deleteFacebook – a hashtag publicada em redes sociais conclamava os usuários a abandonarem a rede social. Entre as pessoas que aderiram ao movimento estava Brian Acton, cofundador do WhatsApp, aplicativo de mensagens que foi adquirido em 2014 pela empresa de Mark Zuckerberg por US$ 19 bilhões.

Foto: Reuters Pela primeira vez, o presidente executivo da Cambridge Analytica, Alexander Nix, admitiu que sua empresa pode ter influenciado drasticamente os resultados das eleições nos Estados Unidos – a consultoria política teria trabalhado em prol do candidato republicano e hoje presidente americano, Donald J. Trump.

Foto: Jim Wilson/NYT No dia 21 de março, Zuckerberg falou pela primeira vez sobre o caso, assumiu a responsabilidade pelos erros cometidos e pediu desculpas aos usuários. Ele ainda esclareceu a situação e divulgou que o Facebook estava mudando suas políticas de acesso de dados de usuários para aplicativos parceiros. As ações da empresa, porém, seguiram em queda.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão André Torretta, executivo de marketing político brasileiro, havia assinado uma parceria com a Cambridge Analytica para atuar nas eleições de 2018 no Brasil. Ao saber do escândalo, a parceria foi desfeita, mas o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT) abriu uma investigação para entender qual o envolvimento de Torretta com a Cambridge Analytica – e se ferramentas parecidas tinham sido usadas no Brasil.

Foto: NYT Elon Musk, fundador da Space X e da Tesla, foi outro que aderiu ao #deleteFacebook, após ser desafiado por um usuário no Twitter; enquanto isso, a Câmara dos Deputados dos EUA convidou Mark Zuckerberg, bem como outros executivos da área de tecnologia, a depor.

Foto: Reuters Em meio ao escândalo, uma nova revelação: o Facebook coletou registros de chamadas e mensagens enviadas por SMS feitas por usuários de Android nos últimos anos, a partir do aplicativo de mensagens Facebook Messenger. A coleta foi percebida por usuários da rede social neste domingo, 25, e confirmado pela empresa horas depois. A comprovação foi possível porque a rede social permite que qualquer usuário faça um download dos dados armazenados pela empresa na plataforma.

Foto: NYT No dia 26 de março, as ações do Facebook voltaram a despencar, depois que a autoridade regulatória de comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) anunciou que estava oficialmente investigando a empresa por uma quebra de contrato – em 2011, a rede social e a agência assinaram um acordo dizendo que a empresa deveria proteger os dados de seus usuários. Com a revelação do escândalo da Cambridge Analytica, a FTC agora apura se o Facebook feriu os termos do pacto.

Foto: Facebook Além de pedir desculpas publicamente, o Facebook também começou a se esforçar para realizar mudanças na rede social a fim de convencer usuários, investidores e reguladores de que estava tudo bem. Uma das principais mudanças aconteceu no centro de privacidade da rede social – espaço onde os usuários podem definir suas configurações sobre o tema.

Foto: Reuters Outro esforço tomado pela rede social foi o de cortar laços com provedores de dados do mundo todo – empresas que reúnem informações pessoais e de pagamento de pessoas. No Brasil, a única empresa do tipo que teve sua parceria encerrada com a rede social foi a Serasa Experian.

Foto: Reuters Na manhã de 4 de abril, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que concordou em ir depor ao Congresso americano e responder às perguntas dos deputados e senadores dos EUA.

Foto: Reuters/Dado Ruvic No mesmo dia, o Facebook anunciou novas versões de seus termos de uso e políticas de privacidade – os textos, que permaneceram em consulta por uma semana, ficaram maiores, mais claros e com interpretação mais aberta, na opinião dos especialistas, mas não mudaram a natureza da rede social.

Foto: AFP Além disso, o Facebook também divulgou informações de suas investigações internas sobre o escândalo da Cambridge Analytica. Ao todo, 87 milhões (e não 50 milhões, como informaram os jornais) podem ter tido seus dados obtidos pela consultoria a partir do quiz feito por Aleksandr Kogan. Mark Zuckerberg também admitiu que a vasta maioria dos 2,13 bilhões de usuários do Facebook podem ter tido seus dados obtidos por terceiros.

Foto: Reuters No dia 9 de abril, o Facebook passou a notificar todos os usuários que tiveram seus dados compartilhados com a consultoria Cambridge Analytica (cuja sede está na foto acima). Dias antes, a empresa também anunciou que passará a verificar a identidade de todos os usuários que comprarem anúncios para publicações de cunho político e adotará mais transparência para posts pagos em campanhas eleitorais.

Foto: AFP No dia 10 de abril, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, depôs durante cinco horas no Senado americano – ele respondeu a perguntas de todo tipo e complexidade, mas revelou poucas novidades. A principal delas é a de que Aleksandr Kogan vendeu informações de seu quiz para outras empresas. Lembre como foi.

Foto: Reuters No dia seguinte, mais cinco horas de depoimentos de Mark Zuckerberg – desta vez na Câmara dos Deputados, onde enfrentou maior pressão e admitiu que seus dados estavam entre os dos 87 milhões de usuários afetados pelo escândalo da Cambridge Analytica.

Foto: AP/Jeff Roberson Em 20 de abril, a rede social a divulgar os novos termos de uso para seus usuários nos Estados Unidos e na Europa. Lá fora, o documento recebeu alterações por duas razões: além de esclarecer termos e temas complicados à luz do escândalo do uso ilícito de dados com a Cambridge Analytica, os termos de uso também adequam a rede social à GDPR, nova lei de proteção de dados europeia que vai entrar em vigor em 25 de maio no Velho Continente. Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, o novo documento tem agora 4,2 mil palavras – em inglês –, contra 2,7 mil do “contrato” anterior, divulgado no final de 2016. Sua linguagem também está mais clara e busca mostrar para os usuários o que é feito com seus dados.

Foto: Reuters/Stoyan Nenov Em 23 de abril, a Federal Trade Comission (FTC), órgão que regula o comércio e as empresas nos EUA, divulgou uma auditoria feita pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) em relação aos controles de privacidade usados pelo Facebook para garantir a segurança dos dados pessoais de seus 2,13 bilhões de usuários. De acordo com a consultoria, que analisou o período entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2017, tudo estava funcionando em perfeita ordem.

Foto: AP/CBS News O pesquisador Aleksandr Kogan veio a pública na semana de 24 de abril para falar sobre sua participação no caso. Ele pediu desculpas por seu envolvimento com a Cambridge Analytica, mas disse que os dados que coletou não tinham poder o suficiente para influenciar os rumos de uma eleição com anúncios patrocinados. Além disso, ele argumentou que está sendo usado como bode expiatório e pretende processar o Facebook.