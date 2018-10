REUTERS/Thomas White Não está claro se a falha do WhatsApp foi usada alguma vez em qualquer ataque antes de ser corrigida

Uma falha no WhatsApp, aplicativo de mensagens que pertence ao Facebook, permitiu que hackers invadissem contas de usuários utilizando o recurso de chamada de vídeo – a conta do aplicativo ficava vulnerável assim que o usuário atendia a ligação. A notícia foi publicada nesta quarta-feira, 10, pelos sites ZDnet e The Register, especializados em tecnologia.

Não está claro se a falha foi usada alguma vez em qualquer ataque antes de ser corrigida. De acordo com os sites, a vulnerabilidade no aplicativo foi descoberta no fim de agosto e corrigida pelo Facebook no início deste mês. Foram afetados tanto aparelhos da Apple quanto smartphones Android.

O pesquisador de segurança do Google Travis Ormandy disse no Twitter que a falha do WhatsApp é um grande problema. “Apenas atender a uma chamada de um hacker poderia comprometer completamente o WhatsApp”, disse.

O Facebook não respondeu imediatamente a pedidos por comentários. A rede social sofreu com uma série de problemas relacionados à segurança. A empresa divulgou na semana passada sua maior falha de segurança que afetou quase 50 milhões de contas.