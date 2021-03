Divulgação/Apple Desenvolvedor do game para mobile Fantasian, o japonês Hironobu Sakaguchi é o criador da franquia Final Fantasy

Três anos após ser anunciado como jogo exclusivo do Apple Arcade, serviço de jogos da gigante, Fantasian finalmente será lançado. O anúncio foi feito na terça-feira 2 pelo estúdio japonês Mistwalker, de Hironobu Sakaguchi, mesmo criador da franquia de games Final Fantasy. Nenhuma data específica, porém, foi revelada.

Fantasian é um RPG e trata da história de Léo, que acorda após uma explosão com uma única memória e que tem como objetivo do jogo coletar as outras memórias restantes em vários mundos e dimensões que compõem aquele universo. Segundo o estúdio, o jogo tem entre 40 e 60 horas de duração, tempo que é muito acima de games desenvolvidos para dispositivos móveis e similar à franquia Final Fantasy.

“Nós falamos com a Apple que queríamos dar uma experiência de console para o jogo”, diz em entrevista exclusiva ao Estadão o desenvolvedor Sakaguchi, responsável por escrever o game. Para ele, a grandiosidade da história em nada perde para jogos de consoles como PlayStation e Xbox, plataformas que são sinônimo de potência há décadas.

Divulgação/Apple Fantasian possui mais de 150 dioramas, que foram a base para a criação dos cenários vistos no game

A escala está no próprio desenvolvimento de Fantasian. O jogo traz mais de 150 dioramas feitos à mão pela equipe de Sakaguchi. Esses mapas realistas em miniatura são iluminados, fotografados e depois escaneados para um computador, onde posteriormente são adicionados os personagens digitais do game. O trabalho foi feito por veteranos da indústria japonesa que trabalharam em obras como Godzilla, Attack on Titan e Ultraman.

“Os dioramas tomam boa parte do tempo de produção, uma vez que você se compromete com o design de cada um”, conta Sakaguchi, acrescentando que foi esse o motivo que levou o jogo a demorar tanto — a despeito do pedido dos fãs, cada vez mais ansiosos pelo game, cujos detalhes têm sido divulgado a conta-gotas nas redes sociais do autor.

Fantasian também traz um novo modo de batalha, chamado de “Dimengeon Battle” (junção das palavras “dimensão” e “masmorra”). Nessa mecânica, inimigos encontrados são empurrados para novas dimensões do jogo para serem encarados depois, assim o jogador pode explorar melhor os mapas.

Divulgação/Apple Feitos à mão, os dioramas de Fantasian foram feitos por cerca de 150 veteranos da indústria japonesa

O detalhismo de cada diorama e as mecânicas de batalha de Fantasian poderão ser experienciados em uma diversidade de aparelhos do ecossistema da Apple: desde um iPod touch, com 4 polegadas, passando por iPads, Macbooks até televisores 4K. “Foi engenhoso desenvolver o game por causa desses diferentes tamanhos de telas e de resoluções, mas nada disso deve afetar a experiência do usuário”, garante Sakaguchi.

O jogo estará disponível para os usuários de iPod, iPhone, iPad, Macs e Apple TV que são assinantes do serviço de games da Apple, disponível em mais de 150 países, inclusive o Brasil.